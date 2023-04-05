Гогниев о «Химках»: «Никто не переиграл нас тактически. При 0:5 со «Спартаком» лучшим стал Селихов»

Теги Спартак Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Оренбург Александр Селихов Спорт-Экспресс Футбол

Спартак Гогниев считает, что ни один соперник не сумел переиграть его «Химки»

42-летний специалист расторг с клубом контракт 3 апреля – после 1 победы за 19 матчей.

– Одна победа в 14 турах [Мир РПЛ] сильно на вас давила?

– Это давит прежде всего на игроков. Результат делают футболисты на футбольном поле. Тренер отвечает за тактику. Никто из соперников нас не удивил. Мы ко всем хорошо подготовились. Знали, как каждый соперник выходит из-под прессинга, выходит во вторую треть поля, как действует на стандартах. Поэтому нам за свою работу не стыдно.

Поймите. Замыслы на поле воплощают игроки, не получилось... А ответственность за результат несет тренер.

– Хотите сказать, что никто вас не переиграл?

– Тактически? Нет.

– А как же, например, 0:5 от «Спартака»?

– Мы начали тот матч очень хорошо. Но потом были допущены индивидуальные ошибки. Сказался гораздо более высокий индивидуальный уровень игроков «Спартака». При этом мы больше владели мячом.

А кого признали лучшим игроком матча? Вратаря Селихова. О чем это говорит? Значит, у «Химок» имелись моменты. Но, увы, не переиграли голкипера красно-белых. Это, опять же, о проблесках в нашей игре. Но все же обращают внимание на итоговый счет.

Результат, конечно, влияет на психологию ребят. А крупный счет – тем более.

Помню, мы на сборах играли против «Оренбурга». Создали за матч 14 голевых моментов. Но уступили. Все упирается в реализацию, – сказал Гогниев.

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25 комментариев

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Gonzo754
Какое время, такие и тренеры
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Geo07
Согласен с оратором. Отскочили там пяточки, ох, отскочили..
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Faust Doc
Жалко этого добряка
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Антофф
А про то, что ему ничего не заплатили в Химках он такого же мнения? Или это другое?
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NIK7478
0:5, 0:6 - никто тактически нас не переиграл! Это индивидуальные ошибки!))) Ну как его клоуном не назвать?!
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Spaten
Вот это сморозил , тренер делал все правильно, а игроки неправильно играли))
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Фут.Боль
Клиника! После Химок хотя бы в профилакторий что-ли отправляли бы.
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crazy_elky
Вообще я бы сказал что тактически Химки первое место в чемпионате заняли. Жаль не дали Гогниеву тактическую медаль на шею повесить и рано уволили.
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Эксперт тактики и дипломатии
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Истинный зенитовец
«Мы начали тот матч очень хорошо»

И пропустили на 2 минуте. Шикарное начало.
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izhboldin-sergey
Такой он артист
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Клирик
Полное отсутствие здравого смысла. Полку Мостового с Заремой прибыло.
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Overkiller
Я лучший тренер, всех в РПЛ переиграл, а игроки поленья, забить не могут. Я им матч МанСити показываю, говорю "вот так играйте!", а они не играют. Ну что вот будешь делать!?
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тот самый Кадрус
Какой же всё таки этот Гогниев Спартак!!
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Ебздрогыч
В матче с Краснодаром Химки смотрелись гораздо лучше, быки ничем не удивили. 0:6 - ну просто невезение
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Очки Дани Алвеса
Есть хороший мем с кучей обуви и клоунскими ботами. Вот, кажется, это Гогниева
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SkSK
потрясающий тренер! всех переиграл тактически, всех разобрал на предмет выхода из под прессинга. наверняка его номинировали бы на "лучшего тренера сезона", если бы не маленький нюанс - лишь одна победа в 19 играх. но это ж мелочи, правда?)
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Александр Зубков
Совсем плох парень.
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sergspartak
Только вот Оренбург по делу Спартак с Селиховым переиграл имея таких же по уровню игроков как в Химках примерно
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Kyancey
Ответ dimamak10
А с Динамо был счет 1:6 и единственный гол забил Илюша Садыгов, а значит и премиальные больше чем за победу. Во всем есть свои плюсы
Дааа… гол Садыгова при счёте 0:6 на 90+ минуте Гогниев праздновал, словно вот-вот выиграет финал ЛЧ😂😂😂
+6
0
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Demanishche
Гогний Спартаков: Напоминаю, я неадвокатен 🥴
+1
-1
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Дмитрий Агалаков
Конечно, если бы не результаты матчей, то Химки с отрывом лучший клуб страны. Возможно, что и мира.
+1
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dimamak10
А с Динамо был счет 1:6 и единственный гол забил Илюша Садыгов, а значит и премиальные больше чем за победу. Во всем есть свои плюсы
+14
-1
+13
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Пепси пеналдувич
ПХАХАХАХАХАХХА
+3
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Jovana Jovičić
Тактически мы нанесли Спартаку поражение, одержав отрицательную победу
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