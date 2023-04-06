Гогниев о «Химках» весной: «Разобрали всех соперников по полочкам, но не сложилось. «Зенит» даже превзошли по xG»

Спартак Гогниев считает, что «Химки» разобрали всех соперников по полочкам

– Вы сторонник атакующего, агрессивного футбола. Не ставите «автобус». Однако перед «Химками» стояла и стоит задача – остаться в . Может быть, стоило играть гораздо прагматичнее?

– Уверен, что агрессивный футбол, который мы старались прививать команде, приносит очки. Значит, он, как это ни парадоксально звучит, прагматичный.

– Но счет-то на табло...

– Просто некоторым игрокам, которые уже сформировались, такой футбол был в новинку. Они тяжело перестраивались на новые рельсы. Непросто было донести до них новые идеи.

Но опять же – если бы мы сразу одержали победу, если бы один стандарт зашел, второй, то ситуация была бы сейчас другой. Когда идет поражение за поражением, сложнее убедить подопечных в своей правоте.

– Значит, вы считаете, что дело скорее в невезении, а не в том, что вы изначально ошиблись с игровой философией?

– Еще раз донесу свою мысль. Философию в жизнь воплощают на поле игроки. Но некоторым из них не удалось до конца донести наши принципы. Двигались поступательно. Появились проблески игры.

– Вы про матч с «Зенитом»?

– Не только. Мы почти во всех играх превосходили соперников по владению мяча. Создавали моменты. По показателю xG даже немного превзошли чемпиона страны. Это можно проверить.

Но подводила реализация моментов. Если ты играешь в атакующий футбол, нужно зажимать соперника на его половине поля, прессинговать, отжимать пространство. Мне нравится поговорка: лучшая защита – это нападение.

– Даже после серии поражений вы все равно придерживались этого принципа?

– Единственный раз, когда я от него отошел, – матч с «Краснодаром», который, как вы знаете, завершился со счетом 0:6. «Химки» начали матч в несвойственной им манере.

– Почему?

– Понимали, что у «быков» очень опасное трио нападения, особенно Кордоба. Мы решили сыграть осторожнее. Но... Вообще этот матч сложно анализировать, так как мы еще в первом тайме остались в меньшинстве. А с тем же « » в равных составах провели замены. Считаю, Кобесов и Садыгов нас усилили. Мы немного поменяли схему, структуру игры. Только почему-то об этом сейчас никто не вспоминает.

Если говорить обо мне как о тренере в этих четырех весенних турах, то могу сказать, что мы разобрали всех соперников по полочкам, были готовы к их замыслам. Но опять же не сложилось... Обсуждать игру вдесятером очень сложно. Ты уже закрываешься, спасаешься, там уже не до тактики, – сказал экс-тренер «Химок».

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