Гогниев о «Химках» весной: «Разобрали всех соперников по полочкам, но не сложилось. «Зенит» даже превзошли по xG»

Теги Зенит Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия тактика Спорт-Экспресс Футбол

Спартак Гогниев считает, что «Химки» разобрали всех соперников по полочкам

– Вы сторонник атакующего, агрессивного футбола. Не ставите «автобус». Однако перед «Химками» стояла и стоит задача – остаться в РПЛ. Может быть, стоило играть гораздо прагматичнее?

– Уверен, что агрессивный футбол, который мы старались прививать команде, приносит очки. Значит, он, как это ни парадоксально звучит, прагматичный.

– Но счет-то на табло...

– Просто некоторым игрокам, которые уже сформировались, такой футбол был в новинку. Они тяжело перестраивались на новые рельсы. Непросто было донести до них новые идеи.

Но опять же – если бы мы сразу одержали победу, если бы один стандарт зашел, второй, то ситуация была бы сейчас другой. Когда идет поражение за поражением, сложнее убедить подопечных в своей правоте.

– Значит, вы считаете, что дело скорее в невезении, а не в том, что вы изначально ошиблись с игровой философией?

– Еще раз донесу свою мысль. Философию в жизнь воплощают на поле игроки. Но некоторым из них не удалось до конца донести наши принципы. Двигались поступательно. Появились проблески игры.

– Вы про матч с «Зенитом»?

– Не только. Мы почти во всех играх превосходили соперников по владению мяча. Создавали моменты. По показателю xG даже немного превзошли чемпиона страны. Это можно проверить.

Но подводила реализация моментов. Если ты играешь в атакующий футбол, нужно зажимать соперника на его половине поля, прессинговать, отжимать пространство. Мне нравится поговорка: лучшая защита – это нападение.

– Даже после серии поражений вы все равно придерживались этого принципа?

– Единственный раз, когда я от него отошел, – матч с «Краснодаром», который, как вы знаете, завершился со счетом 0:6. «Химки» начали матч в несвойственной им манере.

– Почему?

– Понимали, что у «быков» очень опасное трио нападения, особенно Кордоба. Мы решили сыграть осторожнее. Но... Вообще этот матч сложно анализировать, так как мы еще в первом тайме остались в меньшинстве. А с тем же «Зенитом» в равных составах провели замены. Считаю, Кобесов и Садыгов нас усилили. Мы немного поменяли схему, структуру игры. Только почему-то об этом сейчас никто не вспоминает.

Если говорить обо мне как о тренере в этих четырех весенних турах, то могу сказать, что мы разобрали всех соперников по полочкам, были готовы к их замыслам. Но опять же не сложилось... Обсуждать игру вдесятером очень сложно. Ты уже закрываешься, спасаешься, там уже не до тактики, – сказал экс-тренер «Химок».

Гогниев и «Химки» были обречены. Тренер растворился в хаосе, сложный стиль потянуло на дно

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46 комментариев

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FNT
Ответ Плакса Джон ушел налево
На дистанции, должны что-то добрать, дааа я с таким уже спорил, на вопрос кому должны ответа не было)))
Мне кажется, если человек использует в дискуссии о статистике фразу "должны добрать", с ним можно перестать разговаривать в тот же момент.
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SLEVIN
Ответ Блуждающий странник
Конечно. Статистика это ерунда, всего лишь ей пользуются все ведущие специалисты мира, но куда уж Гвардиоле, Нагельсману, Клоппу и остальным до комментаторов спортс, они то настоящие эксперты во всех областях. На деле любому комментатору даже до такого низкоуровнего тренера как Гогниев пахать и пахать. И по xG Химки не выиграл у Зенита, во всех источниках у Зенита преимущество и это ещё с учетом пенальти где в среднем дают от 0.75 до 0.80 xG
такие топ тренеры пользуются гораздо более крутой статой. иксджи это и правда ерунда, который раз убеждаюсь
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Spartakus1984
По xG Спартак тогда чемпион наверное
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SLEVIN
Ответ Фут.Боль
XG полная ерунда. Придумали любители считать предголевые передачи и ещё всякую ненужную статистику.
согласен.
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Плакса Джон ушел налево
Ответ FNT
Кто это плюсует, а? xG - очень полезный показатель, если уметь его интерпретировать. Например, смотреть не в одном матче, а на дистанции. Статистика (и особенно продвинутая статистика) очень полезна, но она, конечно же, не панацея, и не работает в отрыве от чисто футбольного анализа.
На дистанции, должны что-то добрать, дааа я с таким уже спорил, на вопрос кому должны ответа не было)))
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Lavochkin12
Ответ gukmamop
Они станут легендой, как Тюмень -98. Не забудем!
минус 98 это холодно
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Lavochkin12
Ответ FNT
Кто это плюсует, а? xG - очень полезный показатель, если уметь его интерпретировать. Например, смотреть не в одном матче, а на дистанции. Статистика (и особенно продвинутая статистика) очень полезна, но она, конечно же, не панацея, и не работает в отрыве от чисто футбольного анализа.
те, кто стесняется сказать, что ни фига в этом не понимает, но слишком ленив, глуп или слишком закостенел, чтобы хотя бы поверхностно изучить вопрос
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justbored
ахаха. пал жертвой xG наш Спартак.
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Злодей Спб
Превосходство по ожидаемым голам (XG), это конечно хорошо, но всё определяет разница по реально забитым и пропущенным голам, что напрямую влияет на итоговые результаты матчей.

Статистика по разнице забитых/пропущенных мячей команд - у Зенита 45, а у Химок -27. Между командами пропасть = 72 мяча за 20 туров. Соответственно Зенит идёт первым, а Химки стоят на вылет. А они там XG считают -)
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Alexandr Tarakanoff
Любая статистика основана на прошлом. Еще и усреднена. Никакого отношения к реальности она не имеет. Xg вообще смех. Оценки Бубнова больше смысла имеют. Каряка кол!
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prosto D.
Срочно в Барселону такого замечательного тренера)))
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Иван Алейников
Ответ Фут.Боль
XG полная ерунда. Придумали любители считать предголевые передачи и ещё всякую ненужную статистику.
То, что ерунда согласен!
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FNT
Ответ Фут.Боль
XG полная ерунда. Придумали любители считать предголевые передачи и ещё всякую ненужную статистику.
Кто это плюсует, а? xG - очень полезный показатель, если уметь его интерпретировать. Например, смотреть не в одном матче, а на дистанции.

Статистика (и особенно продвинутая статистика) очень полезна, но она, конечно же, не панацея, и не работает в отрыве от чисто футбольного анализа.
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dreamstep
Гогниев своим интервью намекает чтоли что для его футбола не подходят футболисты Химок, но подходят футболисты Реала или Сити? Пеп занервничал.
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Gestor_36
классный тренер, в газпромку бы его, все бы рады были ))
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mold-cel
по показателям на букву Х команда обязана была играть в финале Лиги Чемпионов
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Bozqurd_Idel_Ural_
Ответ Блуждающий странник
Конечно. Статистика это ерунда, всего лишь ей пользуются все ведущие специалисты мира, но куда уж Гвардиоле, Нагельсману, Клоппу и остальным до комментаторов спортс, они то настоящие эксперты во всех областях. На деле любому комментатору даже до такого низкоуровнего тренера как Гогниев пахать и пахать. И по xG Химки не выиграл у Зенита, во всех источниках у Зенита преимущество и это ещё с учетом пенальти где в среднем дают от 0.75 до 0.80 xG
Статистика один из многочисленных инструментов оценки действий футболистов. На поле выходят люди, а не цифры. Превратить футбол в математическое уравнение не получится, как бы поклонники xg и прочей хрени не пытались
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гилберт
Соперники Химок нашли у них точку G.
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Светлана Агейкина
Чего там агрессивного, карусель что ли. Как можно принять мяч, когда ты его не видишь и кружишься. И как можно сплотить команду, когда унижаешь игроков. Его великие замыслы не поняты тупыми и ленивым игроками. Показал себя во всей красе.
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Плеймейкер87
Химки Гогниева - чемпионы России по хG)))
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gukmamop
Ответ Блуждающий странник
Раз уж Гогниев знаком со статистикой, то странно почему он не упомянул, что его команда предпоследняя с конца по ожидаемым очкам - 17.15, предпоследняя по ожидаемым забитым голам - 19.81 и последняя по ожидаемым пропущенным - 42.63. Все статистические ожидания совпадают с таблицей на данный момент. У Зенита Химки не выиграли по xG. 1.45 против 1.18 из которых 0.79 это пенальти. То есть с игры Химки создали статистически на 0.29 забитых. И это по мнению Гогниева повод для гордости когда будучи андердогом всегда проще играть против фаворита. Гордиться может тренер Оренбурга, который и делом показывает результат и игру и там даже и в статистику не нужно заглядывать, результат на лицо. 1.82 средний xG у Оренбурга в матчах РПЛ, даже выше чем у Спартака и только Зениту уступают, а тут дилетантская работа и сплошные оправдания. Уже жду когда этот полит-проект отправиться в первую лигу и навсегда забудем об этой команде
Они станут легендой, как Тюмень -98. Не забудем!
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Водяра
Доминатор xG Всея Руси.
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Блуждающий странник
Раз уж Гогниев знаком со статистикой, то странно почему он не упомянул, что его команда предпоследняя с конца по ожидаемым очкам - 17.15, предпоследняя по ожидаемым забитым голам - 19.81 и последняя по ожидаемым пропущенным - 42.63. Все статистические ожидания совпадают с таблицей на данный момент. У Зенита Химки не выиграли по xG. 1.45 против 1.18 из которых 0.79 это пенальти. То есть с игры Химки создали статистически на 0.29 забитых. И это по мнению Гогниева повод для гордости когда будучи андердогом всегда проще играть против фаворита. Гордиться может тренер Оренбурга, который и делом показывает результат и игру и там даже и в статистику не нужно заглядывать, результат на лицо. 1.82 средний xG у Оренбурга в матчах РПЛ, даже выше чем у Спартака и только Зениту уступают, а тут дилетантская работа и сплошные оправдания. Уже жду когда этот полит-проект отправиться в первую лигу и навсегда забудем об этой команде
+20
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ТимТалер
Садыгов открытие сезона ) Тут не поспоришь)
+4
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jwbmwbqvih
Ответ Фут.Боль
XG полная ерунда. Придумали любители считать предголевые передачи и ещё всякую ненужную статистику.
Статистикой пользоваться нужно правильно,а не возводить в абсолют. Многие переоценивают её.
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