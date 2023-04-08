«Он не против развития медиафутбола». Босс «Амкала» Герман Эль Класико о словах Быстрова

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия Амкал Winline Медиалига Медиафутбол

Герман Эль Класико отреагировал на слова Быстрова о медиафутболе.

«Те, кто хотят играть профессионально, я думаю, им действительно не надо стремиться в медиафутбол. На мой взгляд это вообще разные истории. Я не вижу в словах Быстрова какого-то оскорбления для медиафутбола.

Он не против развития медиафутбола. Он говорит, что медиафутбол – это легко-профессиональное. Я считаю, что медиафутболу не нужно идти в профессиональное. Есть прикольная история с Кубком России или шоу-матчи, но дальше некруто, если мы будем играть во Второй лиге, это не очень интересно», – сказал руководитель «Амкала» в интервью Sports.ru.

Быстров о медиафутболе: «Медиафутбол – это миф. Туда попадают слабые игроки. У кого не получилась карьера, кто сломался, надломился»

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2 комментария

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Spaten
Она не старуха!
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Mechel**
Фамилию тоже сменил на нелепую Эль Классико?
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