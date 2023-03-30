Даниэл Карвальо: «Водка в России помогает футболистам долго играть. Моя семья любит этот напиток»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Сергей Игнашевич Юрий Жирков премьер-лига Россия Даниэл Карвальо Матч ТВ алкоголь и спорт Футбол

Даниэл Карвальо рассказал о любви его семьи к водке.

– Удивлены, что Акинфеев до сих пор играет, Жирков закончил в 38, братья Березуцкие и Игнашевич тоже завершили карьеры в солидном возрасте?

– Мне кажется, для русских это нормально – играть до такого возраста. Это в Бразилии многие заканчивают в 34-35. А в России играют дольше. Так и надо, пока есть силы. Еще мне кажется, что в России футболистам помогает долго играть водка.

Надеюсь, и Акинфееву его физическое состояние позволит выступать как можно дольше. У него большой талант и история в ЦСКА.

– Даниэл, ваша карьера получилась насыщенной. А чем занимается двукратный чемпион России после ее завершения?

– Просто наслаждаюсь жизнью. У меня сеть фитнес-клубов, супруга занимается их управлением, отец тоже помогает.

Но больше всего времени уделяю сыну, который родился семь месяцев назад. Воспитываю его и наслаждаюсь этим моментом.

– Жизнь круто поменялась после его рождения?

– Да. Ночью стало сложнее спать. Но в целом это прекрасный момент, и я счастлив.

– Уже подарили ему футбольный мяч?

– Приоритет – учеба, этому будет уделяться много времени. Но, если он захочет играть в футбол, конечно, мы не будем препятствовать, будем только рады.

– Что купите в Москве перед возвращением домой?

– Сувениры для своей семьи, родственников и друзей. И много водки, потому что моя семья любит этот напиток, – смеясь сказал бывший полузащитник ЦСКА.

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48 комментариев

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_FoX-
Ответ .фигляр.
а в воскресенье борщ?)
за борщ там в соседней теме заруба)
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Рустик Исхаков
Ответ QWertY
Согласен, не зря говорят «водочка для обводочки», ну и «пивка для рывка»☝🏻
Вискаря - чтоб сухарь для вратаря)
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Romano1985
Ответ _FoX-
Удивляют конечно такие персонажи. Все уже знают, что одна водка тут не поможет. Надо еще хотя бы раза два в неделю с медведем бороться и обязательно на балалайке играть по субботам.
В институтское время , я играл за сборную своего универа , так вот все в Самаре проигрывали политеху , а их 5 человек играло , перед игрой они бутылочку распили и вуа ля ! Понятно вредно и тд … ну это факт подтвержденный !)
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Теннисный абсолют
Нет ничего лучше домашней виноградной или яблочной в деревне после трудного дня.
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Пако
Изобразил карикатуру
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Вадим Слуцкий
Особенно любим этот чудесный напиток моими детьми. Все они учатся в спецшколе.
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svft
не профукал, а вложил
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Dronetz02
Так вот почему Карвальо так рано бросил играть и растолстел, теперь ясно…
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Alex Kopylov
водка ещё и помогает этот футбол смотреть
+4
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+4
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ QWertY
Согласен, не зря говорят «водочка для обводочки», ну и «пивка для рывка»☝🏻
Чачи для точной передачи😎
+9
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+9
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Defensore
Ответ masterwolw
Сухого для подачи углового
самогона – для разгона
+11
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+11
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Алексей Зуев
Ответ Dexter Dallas
а еще очень хорошо развито раболепие и холопство. и терпилойдость. зеки освобождаются, тк помилованы и уже пошла жара)) Вон в кировской области один такой герой отметился по второму кругу. считаю, что нужно доску памятную на школе повесить. но ни ни ни. бабки продолжать говорить, что они герои и искупают вину
"Самое большое рабство - не обладая свободой, считать себя свободным" (Гете)
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Go-go-love
Смешно.
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Олег Ермолаев
Правильная семья -куда же без хорошей водки🤝👍
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Ростов-на-Дону
Ответ Сергей Орлов
Водка невкусная и очень вредная.
Да, ты, брат - нарезался!
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justbored
Сразу видно человека постигшего загадочную русскую душу. Никаких секретов для него не осталось.
+1
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masterwolw
Ответ QWertY
Согласен, не зря говорят «водочка для обводочки», ну и «пивка для рывка»☝🏻
Сухого для подачи углового
+14
0
+14
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Roman Rusakov
Ответ Кокич
Семья Карвальо под водочку смотрит "Особенности национальной охоты".
Как на португальском будет "ну,за рыбалку"?)))
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.фигляр.
Ответ _FoX-
Удивляют конечно такие персонажи. Все уже знают, что одна водка тут не поможет. Надо еще хотя бы раза два в неделю с медведем бороться и обязательно на балалайке играть по субботам.
а в воскресенье борщ?)
+2
0
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Сергей Орлов
Водка невкусная и очень вредная.
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-2
-2
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Magmi
А почему комментаторы на спортсе отказываются узнать новое слово - сарказм? Очевидно же, что сказано не всерьез
+1
0
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Arman FCSM
- Внучок, на, тяпни самогонки, пока мамка не видит.
- Деда, из-за твоей самогонки у нас в семье уже никто не видит
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dimitrii36
Малком об ентом продукте умолчал, какой же борщ без водки, енто как уха не королевская
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Ростов-на-Дону
Я так и думал, что Игорь алкаш!
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Demyan Grachev
сразу вспомнил знаменитое интервью колдыря молодого, когда он утверждал, что в водке много витаминов
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