Даниэл Карвальо: «Водка в России помогает футболистам долго играть. Моя семья любит этот напиток»

рассказал о любви его семьи к водке.

– Удивлены, что до сих пор играет, закончил в 38, братья и тоже завершили карьеры в солидном возрасте?

– Мне кажется, для русских это нормально – играть до такого возраста. Это в Бразилии многие заканчивают в 34-35. А в России играют дольше. Так и надо, пока есть силы. Еще мне кажется, что в России футболистам помогает долго играть водка.

Надеюсь, и Акинфееву его физическое состояние позволит выступать как можно дольше. У него большой талант и история в ЦСКА.

– Даниэл, ваша карьера получилась насыщенной. А чем занимается двукратный чемпион России после ее завершения?

– Просто наслаждаюсь жизнью. У меня сеть фитнес-клубов, супруга занимается их управлением, отец тоже помогает.

Но больше всего времени уделяю сыну, который родился семь месяцев назад. Воспитываю его и наслаждаюсь этим моментом.

– Жизнь круто поменялась после его рождения?

– Да. Ночью стало сложнее спать. Но в целом это прекрасный момент, и я счастлив.

– Уже подарили ему футбольный мяч?

– Приоритет – учеба, этому будет уделяться много времени. Но, если он захочет играть в футбол, конечно, мы не будем препятствовать, будем только рады.

– Что купите в Москве перед возвращением домой?

– Сувениры для своей семьи, родственников и друзей. И много водки, потому что моя семья любит этот напиток, – смеясь сказал бывший полузащитник ЦСКА.

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