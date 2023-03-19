Пике про испанскую медиалигу: «Захватывающий продукт, который привлекает молодое поколение. Хотим поехать в Латинскую Америку в следующем году»

Жерар Пике оценил успех и анонсировал расширение в Латинскую Америку.

– 26 марта пройдет финал на стадионе «Камп Ноу», продано 75 000 билетов, а общая аудитория [турнира] составляет 2,1 миллиона человек. Ожидали ли вы такой успех?

– Я посчитал, что было бы круто собрать вместе 12 стримеров, с учетом размера их аудитории, и добавить футбольный и развлекательный моменты.

Но, возможно, я не думал, что это будет так круто или так быстро. Я думаю, что проект продолжит развиваться и дальше, потому что это захватывающий продукт, который привлекает новые поколения.

– Сможет ли он расширяться?

– Если мы все сделаем правильно, Кингс Лига будет проводиться дальше. Вопрос в том, что с ней многие знакомы в Испании, но не так много на других рынках. Нужно посмотреть, как мы расширяемся, в какие страны мы идем.

В следующем году мы хотим поехать в Латинскую Америку, чтобы они узнали о продукте, который совмещает спорт, шоу, развлечение и дискуссии, – сказал президент испанской медиалиги.

Роналдиньо дебютировал в испанской медиалиге: отказался от капитанской повязки, но привлек 2 миллиона зрителей