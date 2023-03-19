Пике про испанскую медиалигу: «Захватывающий продукт, который привлекает молодое поколение. Хотим поехать в Латинскую Америку в следующем году»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Камп Ноу Кингс Лига Медиафутбол

Жерар Пике оценил успех Кингс Лиги и анонсировал расширение в Латинскую Америку.

– 26 марта пройдет финал на стадионе «Камп Ноу», продано 75 000 билетов, а общая аудитория [турнира] составляет 2,1 миллиона человек. Ожидали ли вы такой успех?

– Я посчитал, что было бы круто собрать вместе 12 стримеров, с учетом размера их аудитории, и добавить футбольный и развлекательный моменты.

Но, возможно, я не думал, что это будет так круто или так быстро. Я думаю, что проект продолжит развиваться и дальше, потому что это захватывающий продукт, который привлекает новые поколения.

– Сможет ли он расширяться?

– Если мы все сделаем правильно, Кингс Лига будет проводиться дальше. Вопрос в том, что с ней многие знакомы в Испании, но не так много на других рынках. Нужно посмотреть, как мы расширяемся, в какие страны мы идем.

В следующем году мы хотим поехать в Латинскую Америку, чтобы они узнали о продукте, который совмещает спорт, шоу, развлечение и дискуссии, – сказал президент испанской медиалиги.

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6 комментариев

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ljolik888
Ответ DolJun
гавич под носом у тебаса раскрутил продукт, который уже популярнее ла лиги. респект что нашел себя после того, как с футболом не получилось!
Сказал чувак , который в футболе полный ноль. Челси туда прихвати и тогда весь футболный мир узнает что такое феир плей . И так для удачи Чеферина , Тебаса и всю их компанию .
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Link 5?5?
Ответ Sevuska
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Тебе сколько лет? Если больше 10, у меня для тебя плохие новости...
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ljolik888
Ответ Мадрид наказывает!
Пуке про прокуратуру не хочет высказаться?
Только умные люди со спортса об этом говорят . Пике раскручивать очередной бизнес и если честно у него хорошо получается .
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DolJun
гавич под носом у тебаса раскрутил продукт, который уже популярнее ла лиги. респект что нашел себя после того, как с футболом не получилось!
+2
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-5
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Sevuska
Комментарий удален модератором
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Геннадий Тимченко
да, в Колумбию езжайте 👍
+1
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Мадрид наказывает!
Пуке про прокуратуру не хочет высказаться?
+2
-7
-5
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