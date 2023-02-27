Роналдиньо дебютировал в испанской медиалиге. Более миллиона зрителей смотрели игру
Роналдиньо дебютировал в Кингс Лиге за «Порсиньос».
Чемпион мира и Южной Америки, победитель Лиги чемпионов, обладатель «Золотого мяча» приехал на игру 8-го тура против «Пио» на розовом лимузине вместе с командой.
Бразилец вышел на замену вместо Килиана на 5-й минуте первого тайма, получив капитанскую повязку. Трансляцию игры на платформах YouTube и Twitch суммарно смотрели более миллиона человек.
«Порсиньос» в дебютной игре бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии уступил «Пио» по пенальти (0:0, 1:3).
Роналдиньо на этой неделе был представлен 12-м игроком «Порсиньос». За команду Ибаи Льяноса (испанский блогер, стример и киберспортивный комментатор) также играют Чичарито и легенда «Эспаньола» Рауль Тамудо.
Кингс Лига – испанский медиафутбольный турнир, организатором которого является Жерар Пике. Матчи проходят в формате 7х7.
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Фото: скриншоты со стрима на твиче kingsleague
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