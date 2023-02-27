Роналдиньо дебютировал в испанской медиалиге. Более миллиона зрителей смотрели игру

Роналдиньо дебютировал в за «Порсиньос».

Чемпион мира и Южной Америки, победитель Лиги чемпионов, обладатель «Золотого мяча» приехал на игру 8-го тура против «Пио» на розовом лимузине вместе с командой.

Бразилец вышел на замену вместо Килиана на 5-й минуте первого тайма, получив капитанскую повязку. Трансляцию игры на платформах YouTube и Twitch суммарно смотрели более миллиона человек.

«Порсиньос» в дебютной игре бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии уступил «Пио» по пенальти (0:0, 1:3).

Роналдиньо на этой неделе был представлен 12-м игроком «Порсиньос». За команду Ибаи Льяноса (испанский блогер, стример и киберспортивный комментатор) также играют Чичарито и легенда «Эспаньола» .

Кингс Лига – испанский медиафутбольный турнир, организатором которого является . Матчи проходят в формате 7х7.

Пике запустил Медиалигу в Испании. Что известно о турнире?

Фото: скриншоты со стрима на твиче kingsleague