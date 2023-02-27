Роналдиньо дебютировал в испанской медиалиге. Более миллиона зрителей смотрели игру

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Роналдиньо Жерар Пике Рауль Тамудо Ла Лига Хавьер Эрнандес Кингс Лига Медиафутбол

Роналдиньо дебютировал в Кингс Лиге за «Порсиньос».

Чемпион мира и Южной Америки, победитель Лиги чемпионов, обладатель «Золотого мяча» приехал на игру 8-го тура против «Пио» на розовом лимузине вместе с командой. 

Бразилец вышел на замену вместо Килиана на 5-й минуте первого тайма, получив капитанскую повязку. Трансляцию игры на платформах YouTube и Twitch суммарно смотрели более миллиона человек.

«Порсиньос» в дебютной игре бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии уступил «Пио» по пенальти (0:0, 1:3).

Роналдиньо на этой неделе был представлен 12-м игроком «Порсиньос». За команду Ибаи Льяноса (испанский блогер, стример и киберспортивный комментатор) также играют Чичарито и легенда «Эспаньола» Рауль Тамудо.

Кингс Лига – испанский медиафутбольный турнир, организатором которого является Жерар Пике. Матчи проходят в формате 7х7.

Пике запустил Медиалигу в Испании. Что известно о турнире?

Фото: скриншоты со стрима на твиче kingsleague

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10 комментариев

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Сергей Ямковой
Очень круто!
Роналдиньо создан для таких шоу
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Mikel Dominator Arteta
Вроде великий игрок и легенда футбола, но позорится знатно. Из-за него я кстати и начал смотреть футбол, помню его рекламы с Лейс.
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закрыт по беспределу
Волшебника любят все
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Altim
Ещё бы Великого Ронни не посмотреть..))
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rigobersong
Медиалига здорового человека, пацаны приходят по кайфу мяч попинать, мировые звезды. Все улыбаются устраивают праздник:) А у нас одна токсичность, мат, скандалы уровня шоу окна и т.д.
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Сижу на факсах Барселоны
Вот это классная медиалига, не то что наше позорище
+7
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Барсик Юрана
Где патент от наших?
От каких от наших?) в единственном числе надо вопрос задавать) Кокорин же в интервью сказал, что он чуть ли лично формат медиалиги первооткрыл)
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ХавиГави_Паратрупер
Чисто вышел во двор на технику пробить🤙
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AlbertDav
Кайф
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Барсик Юрана
Где патент от наших?
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