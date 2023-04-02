Шакира с детьми уезжает в Майами – Пике этим недоволен. Жерару придется платить половину суммы за обучение детей – в элитной школе берут до 46 тысяч в год

недоволен решением Шакиры переехать в Майами вместе с детьми.

Ранее сообщалось, что после расставания с экс-игроком «Барселоны» певица намерена переехать вместе с детьми в США.

По информации La Vanguardia, уже 11 апреля, после пасхальных каникул в США, дети Пике и Шакиры начнут занятия в школе Miami Country Day – одной из элитных школ Флориды, обучение в которой стоит от 33 до 46 тысяч долларов в год. Родители певицы, в настоящее время также проживающие в Барселоне, прилетят в Майами позже.

Издание сообщает, что Жерару Пике известно о планах Шакиры, и он недоволен решением певицы. Экс-футболист будет оплачивать половину стоимости обучения детей.

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