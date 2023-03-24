«Приезжаю – арбитры бухают с 2Drots и Кузнецовым. Так делать нельзя, это некрасиво». Т-Killah о празднованиях после финала МФЛ-2

T-Killah вспомнил, как стал свидетелем гуляний 2Drots и судей после финала Winline МФЛ-2.

– Дима [Кортава] приехал к нам после финала , утешил, нашел слова для нашей команды.

Я сказал ему, что собираюсь поехать к «дротам», поздравить их с победой. Сделал бы так еще кто-то из другой команды? Я хотел из поздравить, они реально молодцы, это серьезное достижение – выиграть лигу второй сезон подряд.

Я приезжаю в клуб – там судьи тусуются вместе с Викторовичем ( , тренером 2Drots – Sports.ru).

– Судьи финала?

– Да. Они с 2Drots бухают. Я стою, смотрю на это. Вижу, что и Диме Кортава это некомфортно видеть, он в шоке.

Я подошел к Викторовичу, судьи от меня глаза убирают. Им тоже некомфортно. Если вы стыдитесь, что вы тут делаете?

Я решил, что не будут себя еще сильнее накручивать. Просыпаюсь на следующий день и понимаю, что эта мысль у меня все еще в голове. Надо кому-то это высказать. Я отправляю фотку Кортава: «Дим, как могут судьи после финала тусить и так в открытую бухать? Это же некрасиво».

Кто-то скажет: «Да что тут такого?» А вы отзеркальте эту ситуацию: 2Drots проиграли, а « » бухает с судьями. И, например, Эрик бы нас сфоткал и выложил. Говно бы полетело тоннами.

Но кто будет ######? 2Drots выиграли, у них огромная аудитория. Но так делать нельзя, это некрасиво. Они там в десна целовались с судьями, – сказал босс «Родины Медиа».