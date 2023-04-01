«Челик спросил наш гонорар, я ему озвучил и он пропал». Текила о сорвавшемся турнира в Казахстане

Теги Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Лига Ставок Media Basket Медиафутбол

Текила рассказал, что «Родину Медиа» приглашали на медиафутбольный турнир в Казахстане.

– Турнир в Казахстане. Вас приглашали туда?

– Да. Писал челик какой-то, не помню, как его зовут. Спросил наш гонорар, я ему озвучил и он пропал. Я не знаю, написал бы, ответил. Да или нет.

– Но вы бы поучаствовали бы?

– Ну на самом деле желание участвовать именно в этот месяц было минимальное, потому что и баскетбольная лига, готовить нужно команду к МФЛ. Для нас это важнее, чем какой-то там минимальный заработок в Казахстане. Поэтому, ну слился и слился.

– У них какой-то проблема была со спонсором из-за ставок, как я понимаю. Как ты к ставкам относишься?

– Ну я сам ставлю. Все нужно делать с умом. Если ты лудик (лудоман – человек с паталогической склонностью к азартным играм, – прим. Sports), надо лечиться.

Если ты можешь поставить 10-15 тысяч, ну или касарик, и у тебя позволяют деньги, то почему нет? Ровно отношусь, – рассказал руководитель «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Sports.ru.

Медиафутбольный турнир в Казахстане с участием «Амкала», «Броуков» и Fight Nights отменен

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