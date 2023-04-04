Сибскана: «Крап купил месяц отлучения от 2Drots за 250 тысяч рублей»

Андрей Сибскана высказался об отстранении Крапа с канала 2Drots на месяц

«Крап купил месяц отлучения от 2Drots за 250к рублей. Очень дешево продает свою репутацию, осуждаю такие мувы 🙂.

Наказание в месяц отстранения вообще ни о чем, учитывая, что виновник не раскаялся и, по всей видимости, добил пакет рекламы до конца. И, конечно, не было обещаний впредь такого не делать.

А месяц – это всего лишь нескольно съемок, ведь из тренировочного процесса его не убрали, матчи он тоже будет играть. Наказание – чисто для галочки, короче», – написал капитан «Амкала».

Крап на месяц отстранен от съемок на всех каналах 2Drots. Он рекламировал в соцсетях ракеты