«В этом месяце он променял 2Drots на казино». Прокоп об отстранении Крапа

Прокоп высказался об отстранении Крапа от съемок с 2Drots на один месяц

«Крап это выложил. Ладно, обсудили все, понятно, что захейтили. Он выкладывает пост, в котором себя добивает. Ладно, один день обсудили. Его отстраняют от 2Drots. Думаю, хотя бы наказание есть. Он выкладывает пост, где говорит, что могло бы быть и хуже. Второй раз себя добивает.

Изначально он мне сказал, что будет всего две сторис. В итоге, в один день две сторис, потом еще сторис. Я не могу понять, как Женек [президент 2Drots – прим. Sports.ru] к этому относится.

Понятно, что для Жени – это драгоценный человек, ребенок, которого он вырастил. Но все равно должна присутствовать грань. По сути он в этом месяце променял 2Drots на казино», – сказал хавбек «Амкала».

Ранее Крап был отстранен от съемок с командой на месяц за рекламу ракет в своих социальных сетях.

Крап на месяц отстранен от съемок на всех каналах 2Drots. Он рекламировал в соцсетях ракеты