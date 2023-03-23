Сибскана о Fight Nights: «Это самое зашкварное, что есть в медиафутболе. Накрутки, развод буков и двуличие»

Андрей Сибскана сначала похвалил, а потом высмеял Fight Nights Камила Гаджиева.

«Пока другие обещают – Fight Nights спокойненько собирают себе сильную банду и регулярно пилят контент. Похоже, очень грамотно распределяют бюджет, поскольку смогли еще и в финал турнира в Астане выйти, где с 2Drots играли на равных», – написал капитан «Амкала».

В следующем посте Сибскана заявил, что на самом деле негативно относится к Fight Nights, а первый пост был иронией:

«Ахаха, опять вас дед развел 😂! Ну, какие «Боевые Ночи»? Это самое зашкварное, что есть в медиафутболе на данный момент. Накрутки, развод, двуличие! Какой респект, тут чистейший позор для «фигхт нигхтс»!

Своей головой совсем думать, что ли, не хотите? Все нужно разжевывать и пруфами приправлять, что ли?» – добавил Сибскана.