Сибскана о Fight Nights: «Это самое зашкварное, что есть в медиафутболе. Накрутки, развод буков и двуличие»

Теги Камил Гаджиев Амкал 2Drots Андрей Сибскана Winline Медиалига Fight Nights 1XBET Media Football League Медиафутбол

Андрей Сибскана сначала похвалил, а потом высмеял Fight Nights Камила Гаджиева

«Пока другие обещают – Fight Nights спокойненько собирают себе сильную банду и регулярно пилят контент. Похоже, очень грамотно распределяют бюджет, поскольку смогли еще и в финал турнира в Астане выйти, где с 2Drots играли на равных», – написал капитан «Амкала».

В следующем посте Сибскана заявил, что на самом деле негативно относится к Fight Nights, а первый пост был иронией:

«Ахаха, опять вас дед развел 😂! Ну, какие «Боевые Ночи»? Это самое зашкварное, что есть в медиафутболе на данный момент. Накрутки, развод, двуличие! Какой респект, тут чистейший позор для «фигхт нигхтс»!

Своей головой совсем думать, что ли, не хотите? Все нужно разжевывать и пруфами приправлять, что ли?» – добавил Сибскана.

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1 комментарий

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RAMIK
От них и отловить можно будет при встрече!
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