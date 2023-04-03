Сибскана: «Надо бороться с фейковыми инсайдерами, наказывать отписками и выписывать месяц игнора»

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Андрей Сибскана высказался о большом количестве фейковых инсайдов в медиафутболе

«Много стало фейковых инсайдов в медиафутболе. Считаю, что необходимо бороться с этой нечистью. Призываю аудиторию не хавать говно, а выражать свою позицию. 

Если говноинсайдер не принес извинения за ###### (вранье) – наказывать отписками, уважайте себя в первую очередь!

Призываю каналы не репостить чертей, замеченных в фейках, хотя бы условный месяц игнора выписывать. Давайте вместе вернем ценность футбольных инсайдов!» – написал капитан «Амкала».

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5 комментариев

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Александр Суходолов
Ответ avcgloronalduMU
кудрявый пошутил что ли?
Можно было бы то и заяву накатал на тебя
+1
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avcgloronalduMU
Ответ Александр Кудрявцев
И начнём с вас первых
кудрявый пошутил что ли?
0
0
0
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Александр Кудрявцев
Ответ avcgloronalduMU
давайте начнем с игнора их тут
И начнём с вас первых
+3
-1
+2
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Александр Кудрявцев
В чём то малость и прав
+2
-1
+1
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avcgloronalduMU
давайте начнем с игнора их тут
+1
-1
0
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