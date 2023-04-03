Сибскана: «Надо бороться с фейковыми инсайдерами, наказывать отписками и выписывать месяц игнора»
Андрей Сибскана высказался о большом количестве фейковых инсайдов в медиафутболе
«Много стало фейковых инсайдов в медиафутболе. Считаю, что необходимо бороться с этой нечистью. Призываю аудиторию не хавать говно, а выражать свою позицию.
Если говноинсайдер не принес извинения за ###### (вранье) – наказывать отписками, уважайте себя в первую очередь!
Призываю каналы не репостить чертей, замеченных в фейках, хотя бы условный месяц игнора выписывать. Давайте вместе вернем ценность футбольных инсайдов!» – написал капитан «Амкала».
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