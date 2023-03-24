«Если на поле и была медийная команда, то это «Крылья», им респект! Сборная Медиалиги матч провалила – где шоу и флекс?» Сибскана об игре в Самаре
Сибскана остался недоволен игрой сборной Winline Медиалиги против «Крыльев Советов».
Сегодня самарский клуб разгромил команду звезд МФЛ (4:0) в благотворительном матче.
«Первый матч команды МФЛ (сборной называть ее нельзя без игроков 2D и Маврина) случился провальным.
Ожидаемо уступили в классе, крупно проиграв в футбол. Но куда печальнее, что проиграли в эмоциях.
Где элементы шоу, горящие глаза и флекс в Самаре? Если на поле и была медийная команда, то это «Крылья Советов», вот им реально респект!» – написал капитан «Амкала».
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