«Если на поле и была медийная команда, то это «Крылья», им респект! Сборная Медиалиги матч провалила – где шоу и флекс?» Сибскана об игре в Самаре

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига Василий Маврин Сборная Медиалиги Медиафутбол

Сибскана остался недоволен игрой сборной Winline Медиалиги против «Крыльев Советов».

Сегодня самарский клуб разгромил команду звезд МФЛ (4:0) в благотворительном матче.

«Первый матч команды МФЛ (сборной называть ее нельзя без игроков 2D и Маврина) случился провальным.

Ожидаемо уступили в классе, крупно проиграв в футбол. Но куда печальнее, что проиграли в эмоциях.

Где элементы шоу, горящие глаза и флекс в Самаре? Если на поле и была медийная команда, то это «Крылья Советов», вот им реально респект!» – написал капитан «Амкала».

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5 комментариев

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Recreated
Сибскана - это фирма такая?
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Матвей Суицидин
Что должны были сделать третьесортные футболисты? Какая еще медийность?
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Трент Резнор
Группа «Чушь» с программой «Ахинея»
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Крылья отфлексили недофутболистов-блогеров
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MK1993
Что такое флекс?
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