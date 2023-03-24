Камил Гаджиев ответил на хейт Сибсканы: «Очередной скандалист, который ищет неприятности на свою жопу. И он их точно найдет»
Камил Гаджиев отреагировал на хейт Сибсканы в отношении Fight Nights.
Накануне капитан «Амкала» высмеял команду Гаджиева, назвав ее «самым зашкварным, что есть в медиафутболе».
«Конфликт с Сибсканой? Если бы я знал кто это, то, наверное, всерьез задумался над его словами.
А пока это очередной скандалист, который ищет неприятности на свою жопу. И он их точно найдет», – заявил президент FN.
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