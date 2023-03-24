Камил Гаджиев ответил на хейт Сибсканы: «Очередной скандалист, который ищет неприятности на свою жопу. И он их точно найдет»

Теги Камил Гаджиев Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Камил Гаджиев отреагировал на хейт Сибсканы в отношении Fight Nights.

Накануне капитан «Амкала» высмеял команду Гаджиева, назвав ее «самым зашкварным, что есть в медиафутболе».

«Конфликт с Сибсканой? Если бы я знал кто это, то, наверное, всерьез задумался над его словами.

А пока это очередной скандалист, который ищет неприятности на свою жопу. И он их точно найдет», – заявил президент FN.

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2 комментария

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Tsamourlidis_mufc
Ответ Магомед Саид Амирханов
За слова " жопа" меня забанили когда-то
Да тут сброд на модерации
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Магомед Саид Амирханов
За слова " жопа" меня забанили когда-то
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0
+1
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