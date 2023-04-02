Прокоп о Media Basket: «Респект командам, у которых с медиафутбола выходят люди. Прекрасно смотреть, атмосфера крутая, что здесь, что через экран»

поделился первыми впечатлениями от .

– Ты за кого-то болеешь или просто пришел посмотреть?

– Я вчера посмотрел на ютубе, увидел, все понравилось особенно по атмосфере. По силам вообще не представляю, я один раз попробовал против баскетболистов поиграть, но через минуты я уехал с этой площадки.

Респект командам, у которых с медиафутбола выходят люди. Прекрасно смотреть, атмосфера крутая, что здесь, что через экран. Болею за 2Drots. Я сейчас сидел и думал, кто же самый сильный, но пока не понимаю.

– Как тебе игра , Текилы?

– За это вообще большой респект. Сане Текиле респект, что он в футболе выходит, а он еще и в баскетболе вышел. По игре видно недопонимание, но за счет желания, любви к спорту – это все покрывает ошибки, – сказал полузащитник «Амкала».