Прокоп о Media Basket: «Респект командам, у которых с медиафутбола выходят люди. Прекрасно смотреть, атмосфера крутая, что здесь, что через экран»

Теги Амкал 2Drots Родина Медиа Алекс Стиль Прокоп «T-Killah» Александр Тарасов Лига Ставок Media Basket медиабаскетбол Медиафутбол

Прокоп поделился первыми впечатлениями от Лига Ставок Media Basket.

– Ты за кого-то болеешь или просто пришел посмотреть?

– Я вчера посмотрел на ютубе, увидел, все понравилось особенно по атмосфере. По силам вообще не представляю, я один раз попробовал против баскетболистов поиграть, но через минуты я уехал с этой площадки.

Респект командам, у которых с медиафутбола выходят люди. Прекрасно смотреть, атмосфера крутая, что здесь, что через экран. Болею за 2Drots. Я сейчас сидел и думал, кто же самый сильный, но пока не понимаю.

– Как тебе игра Алекса Стиля, Текилы?

– За это вообще большой респект. Сане Текиле респект, что он в футболе выходит, а он еще и в баскетболе вышел. По игре видно недопонимание, но за счет желания, любви к спорту – это все покрывает ошибки, – сказал полузащитник «Амкала».

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