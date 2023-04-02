Прокоп о Media Basket: «Респект командам, у которых с медиафутбола выходят люди. Прекрасно смотреть, атмосфера крутая, что здесь, что через экран»
Прокоп поделился первыми впечатлениями от Лига Ставок Media Basket.
– Ты за кого-то болеешь или просто пришел посмотреть?
– Я вчера посмотрел на ютубе, увидел, все понравилось особенно по атмосфере. По силам вообще не представляю, я один раз попробовал против баскетболистов поиграть, но через минуты я уехал с этой площадки.
Респект командам, у которых с медиафутбола выходят люди. Прекрасно смотреть, атмосфера крутая, что здесь, что через экран. Болею за 2Drots. Я сейчас сидел и думал, кто же самый сильный, но пока не понимаю.
– Как тебе игра Алекса Стиля, Текилы?
– За это вообще большой респект. Сане Текиле респект, что он в футболе выходит, а он еще и в баскетболе вышел. По игре видно недопонимание, но за счет желания, любви к спорту – это все покрывает ошибки, – сказал полузащитник «Амкала».
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