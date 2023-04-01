В 1-м туре Media Basket 2Drots сыграют с командой Элджея, а команда Карасева – с командой из баскетбола в октагоне

Теги Сергей Карасев 2Drots Basement Родина Медиа результаты Лига Ставок Media Basket медиабаскетбол Медиафутбол

Сегодня в Москве стартует Лига Ставок Media Basket.

Матчи пройдут в «Арбат Холле».

Между матчами ожидается выступление артистов. Хедлайнер – Элджей.

Прямые трансляции на ютуб-канале лиги.

Расписание 1-го тура Лига Ставок Media Basket

1 апреля, суббота

Открытие мероприятия, начало в 13:45

B1Box – Karas Team, начало в 14:05

Hoops – Basement, начало в 14:30 

Karas Team – Hoops, начало в 14:55

Basement – B1Box, начало в 15:20

Basement – Karas Team, начало в 15:45

B1Box – Hoops, начало в 16:10

Karas Team – AVG, начало в 18:05

2Drots – Sayonara Boys, начало в 18:30

Родина Медиа – AVG, начало в 18:55

2Drots – Omanko Balls, начало в 19:20

Примечание: время начала матчей московское

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