В 1-м туре Media Basket 2Drots сыграют с командой Элджея, а команда Карасева – с командой из баскетбола в октагоне
Сегодня в Москве стартует Лига Ставок Media Basket.
Матчи пройдут в «Арбат Холле».
Между матчами ожидается выступление артистов. Хедлайнер – Элджей.
Прямые трансляции на ютуб-канале лиги.
Расписание 1-го тура Лига Ставок Media Basket
1 апреля, суббота
Открытие мероприятия, начало в 13:45
B1Box – Karas Team, начало в 14:05
Hoops – Basement, начало в 14:30
Karas Team – Hoops, начало в 14:55
Basement – B1Box, начало в 15:20
Basement – Karas Team, начало в 15:45
B1Box – Hoops, начало в 16:10
Karas Team – AVG, начало в 18:05
2Drots – Sayonara Boys, начало в 18:30
Родина Медиа – AVG, начало в 18:55
2Drots – Omanko Balls, начало в 19:20
Примечание: время начала матчей московское
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