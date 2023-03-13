Майк о Крапе: «Он рок-старом себя почувствовал»

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Майк Крапивников рассказал, что Крап чувствует себя рок-звездой.

– Что с Крапом? Это просто половое созревание, взросление?

– Движуха. Хочет, ночью пойдет гулять, в 4 утра придет. Не знаю, может, Шип (Егор Шип, музыкальный исполнитель – прим Sprots) научил этой теме. Он рок-старом себя почувствовал. «Я буду рок-звездой».

– А почему Шип?

– Ну Шип тоже такой, тусовый. Альбом записал сейчас и все, может бамбук курить. Бизнес крутится.

А этот... «Я рок-стар, я буду во всех скандалах». Он наоборот специально ищет эти скандалы, чтобы об этом говорили, – сказал Майк.

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