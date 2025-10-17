Костюков о возвращении на поле: «На разминке болельщики впервые с ноября увидели меня в бутсах. Я сильно стрессанул, ушел в раздевалку и разрыдался»

Степан Костюков рассказал о возвращении на поле после перелома ноги.

Нападающий «Амкала» получил тяжелую травму в товарищеском матче с «Динамо» (3:2) в ноябре прошлого года. У него выявили открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. Спустя 11 месяцев Костюков вернулся на поле в матче против Lit Energy в WINLINE Кубке Лиги.

«Я много размышлял – каким будет мое возвращение? Мечталось так: большой «Москвич», я в старте, появляюсь из подтрибунки – и меня громко встречают. Я уже полностью восстановился и набрал форму – конечно же, забиваю.

Но получилось по-другому. Я понимаю, что матч с Lit Energy может стать последним в сезоне. Конечно, верил в «Амкал», но это плей-офф. Я боялся, что вообще не сыграю в этом году. Поэтому накануне матча с Lit Energy подошел к Николаичу [Панову, главному тренеру], сказал, что готов рискнуть. Он ответил: «Услышал тебя. Готовься – в зависимости от того, как будет складываться матч, могу выпустить».

На разминке болельщики впервые с ноября увидели меня в бутсах. Я сильно стрессанул, ушел в раздевалку и разрыдался. Минут семь плакал, выгонял из себя беса. Потом сделал дыхательную практику и с выпрямленными плечами пошел разминаться.

Думал: хорошо бы «Амкал» повел 3:0, и меня выпустили на минутку. Но выпустили, когда требовалось вырвать победу: при 0:0, за четыре минуты до конца. Так Николаич наградил меня за тяжелейшую работу в период восстановления.

Болельщики зарядили «52» – мой игровой номер. Много людей ждало моего возвращения. Я обещал им, что вернусь и буду еще лучше. Я каждый день вижусь с одноклубниками и тренерами, но болельщиков на тренировках нет. Поэтому, выходя на поле, я похлопал им, поблагодарил за поддержку.

Я переборол страх травмы и вышел максимально уверенным. Своей игрой доволен: за три минуты один раз коснулся мяча – выиграл борьбу и пошла опасную атака. «Амкал» вылетел из Кубка, но для меня мое возвращение важнее», – рассказал форвард «Амкала».

Я вернулся на поле после открытого перелома

Выиграй футболку Костюкова с автографом