6

Дмитрий Егоров: «Я бы очень хотел, чтобы соцсети футбольных клубов велись как у Трампа»

Дмитрий Егоров рассказал, какими хочет видеть соцсети футбольных клубов.

«Я бы очень хотел, чтобы соцсети футбольных клубов велись как у Трампа.

Играют «Спартак» и ЦСКА, а руководитель красно-белых (президент или тренер Станкович) делает заявление, что уничтожит соперника. В ответ летит такой же мощный удар.

Или, например, глава «Зенита» Миллер говорит президенту «Акрона», что в случае их победы над ЦСКА, отдаст в Тольятти бесплатно, например, Андрея Мостового и еще месяц пользования газом для структур президента «Акрона» бесплатно. А потом, когда «Акрон» побеждает, говорит, что сейчас не может уже, потому что Мостовых и так немного, и этот им сам нужен, а газ – вообще национальное достояние, и им вот так не размениваются.

Мы все существуем в мире политики. Та политика, что на мировой сцене – это и все взаимоотношения между клубами РПЛ или МФЛ, между клубом и руководством лиги. Если ты не интересуешься политикой – значит, ты либо лжец, либо тебя уже нет», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoДональд Трамп
logoАлексей Миллер
logoпремьер-лига Россия
logoБроукБойз
logoДмитрий Егоров
logoЦСКА
logoАкрон
logoЗенит
logoСпартак
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ростов» чаще всех бросает длинные ауты в штрафную в РПЛ, ЦСКА – реже всех. Главный адресат аутов – Дзюба
8сегодня, 12:20
На игру «Локомотив» – ЦСКА назначен Абросимов, на матч «Спартака» и «Ростова» – Кукуян
17сегодня, 09:21
Шнякин и Меламед прокомментируют матч «Локо» и ЦСКА в 12-м туре РПЛ. Трушечкин и Пойда – игру «Спартака» и «Ростова», Генич и Дурасов – встречу «Динамо» и «Ахмата»
15вчера, 13:54
Главные новости
Lugang Team Гуфа против клуба Тимати, а команда NILETTO сыграет с Rocket Team в Media Basket
1сегодня, 09:15
Кузнецов об обиде на «БроукБойз»: «Если бы на моем месте был обычный тренер, то «Броуков» не было бы в лиге»
1сегодня, 08:36
Станос – Егорову: «Я сюда приехал, чтобы с тобой пообщаться, а тебя здесь нет. Ты не ##### ли?»
4вчера, 19:50
Решающие матчи Кубка Медиалиги пройдут не в Китае. Финал турнира может состоятся в Воронеже или Краснодаре
12вчера, 17:46
Тренер Марокко запросил челлендж на ВАР в матче ЧМ-2025 (U20). В Медиалиге такое правило есть с 1-го сезона – сейчас его тестирует ФИФА
20вчера, 16:08Фото
«Я три недели лежал и плакал. Приходил к мыслям: «Зачем мы живем? Мы ведь все равно все умрем». Форвард «Амкала» Степански о травме
14вчера, 13:53
Некит: «Из-за травмы пришлось закончить карьеру, но жизнь заставляет вернуться на поле. 2026-й, жди»
вчера, 12:39
«Врач использовал обычную дрель Makita – такую же, как для ремонта. Звуки были как на стройке». Сломавший ногу форвард «Амкала» об операции
43вчера, 11:40
Геркус об игре между сборными России и Медиалиги: «Это бессмысленное занятие. Это то же самое, что матч сборной страны с игроками Второй лиги»
4вчера, 10:48
Дзюба позвонил и поддержал сломавшего ногу Костюкова из «Амкала»: «В больнице мужики говорили: «Это кого привезли?»
17вчера, 09:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Не знаю, что делал бы, если бы не помощь болельщиков, Маврина и «Динамо». Форвард «Амкала» Костюков о восстановлении
сегодня, 11:17
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
1110 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40