Дмитрий Егоров: «Я бы очень хотел, чтобы соцсети футбольных клубов велись как у Трампа»

Дмитрий Егоров рассказал, какими хочет видеть соцсети футбольных клубов.

«Я бы очень хотел, чтобы соцсети футбольных клубов велись как у Трампа .

Играют «Спартак» и ЦСКА, а руководитель красно-белых (президент или тренер Станкович) делает заявление, что уничтожит соперника. В ответ летит такой же мощный удар.

Или, например, глава «Зенита» Миллер говорит президенту «Акрона», что в случае их победы над ЦСКА, отдаст в Тольятти бесплатно, например, Андрея Мостового и еще месяц пользования газом для структур президента «Акрона» бесплатно. А потом, когда «Акрон» побеждает, говорит, что сейчас не может уже, потому что Мостовых и так немного, и этот им сам нужен, а газ – вообще национальное достояние, и им вот так не размениваются.

Мы все существуем в мире политики. Та политика, что на мировой сцене – это и все взаимоотношения между клубами РПЛ или МФЛ, между клубом и руководством лиги. Если ты не интересуешься политикой – значит, ты либо лжец, либо тебя уже нет», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз ».