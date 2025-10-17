Дмитрий Егоров: «Кузнецов – это творческая натура. Особенно он хорош, когда не тренирует твою команду. Потому что он не тренирует, в принципе»

Дмитрий Егоров оценил работу с Дмитрием Кузнецовым в «БроукБойз».

«Дмитрий Кузнецов – это медийный актив, который постоянно не то что путается в показаниях, а который постоянно действует на максимальном напряжении эмоций, что-то выдумывает-додумывает.

Вот я, например, от Кузнецова практически не слышал ничего хорошего о Жеке и Неките: «Они такие-сякие, все себе в карманы и тд. Альберт Оскольков такой-сякой». Давайте называть вещи своими именами: Кузнецов не просил у меня, чтобы Осколков был в тренерском штабе. Слышались абсолютно противоположные вещи, что Кузнецов не хочет с ним работать. А сейчас он приходит в студию и говорит, что не дали штаб.

Это забавно, к этому нельзя относиться серьезно. Я уверен, что на самом деле он любит Осколкова, просто у него тяга к критике всего и вся. Осколков это понимает.

И все остальные должны понять, Кузнецов – это творческая натура. Он очень хорош, медийный и творческий. Особенно он хорош, когда не тренирует твою команду. Потому что он не тренирует, в принципе.

Но, если бы не было Кузнецова, то нам нечего было обсуждать. Поэтому, каждое его слово не нужно воспринимать близко к сердцу. Нужно понимать, что есть такой человек.

Да, он поссорился со всеми в ЦСКА. Да, возможно, он не найдет работу в медиафутбольном клубе. Он в принципе критикует вообще всех, но в этом его интерес. И он будет в медиа в топе, но если со всеми не пересрется. Респект ему», – сказал президент «Броуков».

