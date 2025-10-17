  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Дмитрий Егоров: «Кузнецов – это творческая натура. Особенно он хорош, когда не тренирует твою команду. Потому что он не тренирует, в принципе»
0

Дмитрий Егоров: «Кузнецов – это творческая натура. Особенно он хорош, когда не тренирует твою команду. Потому что он не тренирует, в принципе»

Дмитрий Егоров оценил работу с Дмитрием Кузнецовым в «БроукБойз».

«Дмитрий Кузнецов – это медийный актив, который постоянно не то что путается в показаниях, а который постоянно действует на максимальном напряжении эмоций, что-то выдумывает-додумывает.

Вот я, например, от Кузнецова практически не слышал ничего хорошего о Жеке и Неките: «Они такие-сякие, все себе в карманы и тд. Альберт Оскольков такой-сякой». Давайте называть вещи своими именами: Кузнецов не просил у меня, чтобы Осколков был в тренерском штабе. Слышались абсолютно противоположные вещи, что Кузнецов не хочет с ним работать. А сейчас он приходит в студию и говорит, что не дали штаб.

Это забавно, к этому нельзя относиться серьезно. Я уверен, что на самом деле он любит Осколкова, просто у него тяга к критике всего и вся. Осколков это понимает.

И все остальные должны понять, Кузнецов – это творческая натура. Он очень хорош, медийный и творческий. Особенно он хорош, когда не тренирует твою команду. Потому что он не тренирует, в принципе.

Но, если бы не было Кузнецова, то нам нечего было обсуждать. Поэтому, каждое его слово не нужно воспринимать близко к сердцу. Нужно понимать, что есть такой человек.

Да, он поссорился со всеми в ЦСКА. Да, возможно, он не найдет работу в медиафутбольном клубе. Он в принципе критикует вообще всех, но в этом его интерес. И он будет в медиа в топе, но если со всеми не пересрется. Респект ему», – сказал президент «Броуков».

«Тренируйте сами!» Легендарный Кузнецов ушел из «Броуков» – из-за ссоры с президентом

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиасандали
logoДмитрий Кузнецов
logoНекит 2Drots
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logoДмитрий Егоров
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
Альберт Осколков
logoБроукБойз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов об обиде на «БроукБойз»: «Если бы на моем месте был обычный тренер, то «Броуков» не было бы в лиге»
1сегодня, 08:36
Станос – Егорову: «Я сюда приехал, чтобы с тобой пообщаться, а тебя здесь нет. Ты не ##### ли?»
4вчера, 19:50
Главные новости
Костюков о восстановлении после перелома ноги: «Меня признали нападающим года в медиафутболе. Ведущий предлагал получить награду за столом, но я вышел на сцену на костылях. Вдохновлялся Родри»
52 минуты назад
Герман о Lotus Music: «А логично ли брать в турнир команды, которые создаются исключительно под сезон?»
1сегодня, 17:29
Клуб Кингс Лиги Пике готов подписать Шахриера. Форвард покинул «Амкал» после Кубка Медиалиги
сегодня, 16:01
Все игроки Lotus Music стали свободными агентами. Команда Bahh Tee продолжит существование, но будет собираться перед турнирами
сегодня, 15:34
Дмитрий Егоров: «Я бы очень хотел, чтобы соцсети футбольных клубов велись как у Трампа»
13сегодня, 13:20
«Не знаю, что делал бы, если бы не помощь болельщиков, Маврина и «Динамо». Форвард «Амкала» Костюков о восстановлении
1сегодня, 11:17
Lugang Team Гуфа против клуба Тимати, а команда NILETTO сыграет с Rocket Team в Media Basket
1сегодня, 09:15
Кузнецов об обиде на «БроукБойз»: «Если бы на моем месте был обычный тренер, то «Броуков» не было бы в лиге»
1сегодня, 08:36
Станос – Егорову: «Я сюда приехал, чтобы с тобой пообщаться, а тебя здесь нет. Ты не ##### ли?»
4вчера, 19:50
Решающие матчи Кубка Медиалиги пройдут не в Китае. Финал турнира может состоятся в Воронеже или Краснодаре
13вчера, 17:46
Ко всем новостям
Последние новости
Степан Костюков: «Из-за травмы я полностью пропустил первый чемпионский сезон «Амкала» в Медиалиге. Присутствовал почти на всех играх, но как зритель»
1сегодня, 17:00
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
1110 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40