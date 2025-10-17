Костюков о восстановлении после перелома ноги: «Меня признали нападающим года в медиафутболе. Ведущий предлагал получить награду за столом, но я вышел на сцену на костылях. Вдохновлялся Родри»

Степан Костюков рассказал о первых месяцах восстановления после перелома ноги.

Нападающий «Амкала» получил тяжелую травму в товарищеском матче с «Динамо» (3:2) в ноябре прошлого года. У него выявили открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. Спустя 11 месяцев Костюков вернулся на поле в матче против Lit Energy в WINLINE Кубке Лиги.

«Первые три месяца я ходил на костылях. Через две недели меня признали нападающим года в медиафутболе. Ведущий предлагал получить награду за столом, но я вышел на сцену на костылях. Не хотел выглядеть слабым, не хотел, чтобы меня жалели. Я вдохновлялся Родри, который выходил за «Золотым мячом» на костылях.

Но в тот день меня мучили дикие боли, я не мог находиться в вертикальном положении больше двух часов. А церемония шла гораздо дольше.

В феврале я заново учился ходить. Сомневался, что это реально. И думал: «Если я не могу даже ходить, как буду бежать и бить по воротам?»

Тогда же я впервые пришел на тренировку «Амкала» – просто посмотреть. Там же первый раз после травмы потрогал мяч. Захотелось не просто прикоснуться, и я пожонглировал. Страха сломаться не было, эйфория все перебила», – рассказал форвард «Амкала».

Я вернулся на поле после открытого перелома

