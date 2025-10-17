Один из клубов Кингс Лиги Пике готов подписать Шахриера. Форвард покинул «Амкал» после Кубка Медиалиги

Шахриер Жабборов может стать игроком испанского клуба El Barrio из Кингс Лиги.

Генеральный менеджер El Barrio связался с бывшим игроком «Амкала» и сообщил о заинтересованности.

В январе 2025-го в составе сборной Узбекистана Шах провел четыре матча и забил пять голов на Кингс ЧМ.

В октябре «Амкал» объявил об уходе Шахриера. 22-летний форвард перешел в клуб в начале этого года из узбекистанской медийной команды Unwanted Boys.

В победном для «Амкала» шестом сезоне WINLINE Медиалиги он провел 11 игр и забил четыре гола. В Кубке Лиги в пяти матчах не набрал очков результативности.

Шах отстранен от профессионального футбола на 4 года. Допинг-проба Жабборова показала положительный результат после четвертьфинального матча кубка Азии U-20 против Австралии в апреле 2023 года.