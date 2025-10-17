Герман о Lotus Music: «А логично ли брать в турнир команды, которые создаются исключительно под сезон?»

Герман Эль Класико прокомментировал заявление Lotus Music.

Ранее стало известно , что все игроки Lotus Music стали свободными агентами. Команда Bahh Tee продолжит существование, но будет собираться перед турнирами.

«Вопрос риторический. При всем уважении к «Лотусу», Бахти и всем работникам этого клуба, который мне всегда импонировал своим фирменным стилем.

А логично ли брать в турнир команды, которые создаются исключительно под сезон?

Честно ли это по отношению к командам, которые живут весь год и во время пауз соревновательного футбола ищут «как развлечь себя и своих болельщиков»?» – написал президент «Амкала».