Герман о Lotus Music: «А логично ли брать в турнир команды, которые создаются исключительно под сезон?»

Герман Эль Класико прокомментировал заявление Lotus Music.

Ранее стало известно, что все игроки Lotus Music стали свободными агентами. Команда Bahh Tee продолжит существование, но будет собираться перед турнирами.

«Вопрос риторический. При всем уважении к «Лотусу», Бахти и всем работникам этого клуба, который мне всегда импонировал своим фирменным стилем.

А логично ли брать в турнир команды, которые создаются исключительно под сезон?

Честно ли это по отношению к командам, которые живут весь год и во время пауз соревновательного футбола ищут «как развлечь себя и своих болельщиков»?» – написал президент «Амкала».

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Германа
