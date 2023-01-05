Крап попал в аварию на гидроцикле. С него требуют 120 тысяч рублей

Хавбек 2Drots Даниил Крапивников в Дубае попал в аварию на арендованном гидроцикле.

С футболиста потребовали 120 тысяч рублей за ремонт.

«В общем, я катался первый раз и сразу почувствовал максимальный кайф и уверенность – 30 минут прошло, и я поехал сдавать джет [гидроцикл].

Подъезжаю к берегу и вижу, что еду в другой джет, а тормозов нет в этом скутере. Начинаю поворачивать – не получается, нажимал красную кнопку, которая заглушает джет – ничего не выходит.

И на адреналине нажимаю на правый рычаг, который, как на велосипеде тормоз – это газ на джете. И понимаю, что он еще больше разогнался, за 2 метра я выпрыгнул с него, а мой джет разнес бочину другому», – написал Крап.