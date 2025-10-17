  • Спортс
  • Все игроки Lotus Music стали свободными агентами. Команда Bahh Tee продолжит существование, но будет собираться перед турнирами
1

Все игроки Lotus Music стали свободными агентами. Команда Bahh Tee продолжит существование, но будет собираться перед турнирами

Lotus Music сделал заявление о будущем клуба.

«Мы завершили наше участие в Кубке МФЛ 5 октября, а следующий большой турнир – 7 сезон – начнется в конце апреля. В реалиях, когда клуб существует без спонсоров, мы не можем обеспечить полугодовалый простой игроков, тем более, когда многими из них интересуются клубы-гранды.

Было бы нечестно лишать их возможности выбирать клубы, которые могут обеспечить им стабильность в течении всех 12 месяцев, поэтому мы отпустили Заура, Олега и других наших игроков в другие клубы. Чтобы сообщество не строило догадки, считаем правильным выйти в прямой разговор и рассказать вам обо всем из первых уст», – говорится в заявлении.

Отмечается, что клуб продолжит существование, но будет собираться перед турнирами WINLINE Медиалиги. Главный тренер Сослан Гатагов и тренерский штаб остаются в Lotus Music.

Lotus Music – клуб одноименного музыкального лейбла. Владельцем команды является продюсер Bahh Tee.

В Кубке Медиалиги Lotus Music попал в группу А с «БроукБойз», Lit Energy и 2Drots. Заняв 4-е место, клуб попал в Дивизион претендентов. Во втором раунде Lotus уступил СКА (2:1).

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Lotus Music
