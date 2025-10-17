Кузнецов об обиде на «БроукБойз»: «Если бы на моем месте был обычный тренер, то «Броуков» не было бы в лиге»

Дмитрий Кузнецов рассказал о своей обиде на «БроукБойз» .

«Остался неприятный осадок. Я выручил людей в тяжелой ситуации, хотя было много нюансов, которые я бы не хотел выносить. Если я это сделаю, то к Егорову будет другое отношение.

Меня пригласили в «БроукБойз» с одной целью – сохранить команду в лиге. Было очевидно, что я должен присутствовать на тренировках и играх. Если бы на моем месте был обычный тренер, оставили бы «Броуков» в лиге?

Я разговаривал с Осиповым и все знаю. За первые три дня я сделал три съемки, которые набрали полмиллиона просмотров. Я сразу же им закрыл 2 месяца. Егоров – человек неглупый, он понял, что ему это выгодно. Но потом вдруг начались вбросы с его стороны», – рассказал бывший главный тренер 2Drots и «БроукБойз ».

