Крап до сих пор не заплатил 30 тысяч девушке за победу в конкурсе. Форза предложил ему деньги в долг

Форзяр готов занять деньги Крапу, чтобы тот рассчитался с подписчицей.

Еще по ходу первого сезона хавбек 2Drots пообещал заплатить 30 тысяч рублей победителю конкурса на лучший плакат с его изображением.

Победу одержала девушка Лена, однако 19-летний игрок до сих пор не отправил ей выигрыш, хотя неоднократно обещал сделать это.

Сегодня после разгромной победы над Konoha на турнире 1XBET Media Football League (9:0) вновь спросили, отправил ли он деньги.

«Блин, честно, не отправил. Чуваки, у меня вообще нет денег, я не зарабатываю деньги, не могу отправить.

Как получу деньги, так и отправлю. Верьте – не верьте, сейчас вот такая ситуация», – сказал игрок «дротов».

На это отреагировал хавбек «Амкала» Форзяр, написавший, что готов одолжить Крапу нужную сумму.

«Крап, я готов дать тебе в долг 30 000 рублей (или сколько ты там должен девочке?) с расчетом, что ты их вернешь, конечно.

Я сейчас не шучу, моя личка у тебя есть, скинь данные карты, я перешлю.

Давай закроем вопрос уже, а то слушать про то, что у тебя нет денег, надоело», – написал .

Позже он написал Крапу сообщение и опубликовал скриншот.