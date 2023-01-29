Крап до сих пор не заплатил 30 тысяч девушке за победу в конкурсе. Форза предложил ему деньги в долг

Теги Амкал деньги 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Форзарезор Медиафутбол

Форзяр готов занять деньги Крапу, чтобы тот рассчитался с подписчицей.

Еще по ходу первого сезона Winline Медиалиги хавбек 2Drots пообещал заплатить 30 тысяч рублей победителю конкурса на лучший плакат с его изображением.

Победу одержала девушка Лена, однако 19-летний игрок до сих пор не отправил ей выигрыш, хотя неоднократно обещал сделать это.

Сегодня после разгромной победы над Konoha на турнире 1XBET Media Football League (9:0) Крапа вновь спросили, отправил ли он деньги.

«Блин, честно, не отправил. Чуваки, у меня вообще нет денег, я не зарабатываю деньги, не могу отправить.

Как получу деньги, так и отправлю. Верьте – не верьте, сейчас вот такая ситуация», – сказал игрок «дротов».

На это отреагировал хавбек «Амкала» Форзяр, написавший, что готов одолжить Крапу нужную сумму.

«Крап, я готов дать тебе в долг 30 000 рублей (или сколько ты там должен девочке?) с расчетом, что ты их вернешь, конечно.

Я сейчас не шучу, моя личка у тебя есть, скинь данные карты, я перешлю.

Давай закроем вопрос уже, а то слушать про то, что у тебя нет денег, надоело», – написал Форзяр.

Позже он написал Крапу сообщение и опубликовал скриншот.

3 комментария

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markoolio
Ответ Геннадий Тимченко
Ну хоть один приличный человек нашелся в Медиалиге👏👏👏
Пиар
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Все эти блогеры одинаковы. А ведь подписчики реально считают их своими кумирами.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Ну хоть один приличный человек нашелся в Медиалиге👏👏👏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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