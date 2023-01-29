Крап до сих пор не заплатил 30 тысяч девушке за победу в конкурсе. Форза предложил ему деньги в долг
Форзяр готов занять деньги Крапу, чтобы тот рассчитался с подписчицей.
Еще по ходу первого сезона Winline Медиалиги хавбек 2Drots пообещал заплатить 30 тысяч рублей победителю конкурса на лучший плакат с его изображением.
Победу одержала девушка Лена, однако 19-летний игрок до сих пор не отправил ей выигрыш, хотя неоднократно обещал сделать это.
Сегодня после разгромной победы над Konoha на турнире 1XBET Media Football League (9:0) Крапа вновь спросили, отправил ли он деньги.
«Блин, честно, не отправил. Чуваки, у меня вообще нет денег, я не зарабатываю деньги, не могу отправить.
Как получу деньги, так и отправлю. Верьте – не верьте, сейчас вот такая ситуация», – сказал игрок «дротов».
На это отреагировал хавбек «Амкала» Форзяр, написавший, что готов одолжить Крапу нужную сумму.
«Крап, я готов дать тебе в долг 30 000 рублей (или сколько ты там должен девочке?) с расчетом, что ты их вернешь, конечно.
Я сейчас не шучу, моя личка у тебя есть, скинь данные карты, я перешлю.
Давай закроем вопрос уже, а то слушать про то, что у тебя нет денег, надоело», – написал Форзяр.
Позже он написал Крапу сообщение и опубликовал скриншот.
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