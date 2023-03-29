Нечай об МФЛ-3: «Очень надеюсь на «Амкал». Вижу, как выстраивается коллектив, как работает тренерский штаб. Это будет очень мощный год в плане соперничества с 2Drots»
Нечай рассказал об ожиданиях перед третьим сезоном Winline Медиалиги.
Гас: «Кто может удивить в третьем сезоне МФЛ?»
Нечай: «Ты мне сказал, что ФК «Деньги» сильно усилились. У них реально сейчас сильно меняется состав. Реально, видимо, Стас нацелен на титул. Михалыч (Андрей Макаров, главный тренер «Денег» – прим. Sports.ru) – звездный тренер».
Гас: «ФК «Деньги» точно должны в футбольном плане удивить, во втором сезоне МФЛ они дошли до полуфинала – это же хороший результат».
Нечай: «Михалыч достаточно аккуратно во второй половине сезона действовал, играл от обороны, понимая, что нужен результат. Я думаю, они удивят тем, что теперь могут играть с позиции силы и действительно доминировать. Многие победы были взяты за счет характера, дожали, перетерпели.
В плане контента я очень сомневаюсь в силах «Дружины». Мне не очень нравится продакшн, которым восхищается «Титан». Пока все, что я вижу, эти презентации и обзоры матчей, очень слабо. Даже не чувствуется ничего продакшеновского.
Очень надеюсь на «Амкал». Вижу, как сейчас выстраивается коллектив, как работает тренерский штаб. Все идет к тому, что это будет очень мощный год в плане соперничества «Амкала» и 2Drots, потому что «Амкала» устал ничего не выигрывать в прошлом году.
Коллектив и тренерский собрался хороший, я вижу психологически, что ребята реально меняются».
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