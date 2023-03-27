Роман Бабаев: «Можем сыграть еще раз с 2Drots или другой медиафутбольной командой»

Теги ЦСКА товарищеские матчи (клубы) Роман Бабаев Амкал 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Бабаеву было бы интересно еще раз увидеть матч ЦСКА против медиафутбольного клуба. 

– Что для вас было бы интересно? Сыграть еще раз с 2Drots? Или «Амкал», например, или другая медийная команда?

– Пока достаточно сложно загадывать. Можно и с 2Drots, и с другими командами Медиалиги. Посмотрим, летом будет перерыв между сезонами. Может быть что-то и придумаем, – сказал генеральный директор ЦСКА.

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4 комментария

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Алексей Полиенков
Зачем? Опять опозориться?
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AntOn
Ничего страшного в таких встречах, пусть будут, важно, чтобы они не заслоняли главного - отсутствия результата в РПЛ. А его (результата) - все нет и нет.
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ОЛЛС1911
Бабаев может выступить в цирке. Клоунский парик ему даже не понадобится.
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Мосгорсуд
Главное Вагнера пригласите....стадион битком будет
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