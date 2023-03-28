«Мы на связи с «Зенитом», но пока не готовы». Босс GOATS Goody о победе 2Drots над ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Градиленко Оренбург 2Drots Winline Медиалига GOATS БроукБойз «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Основатель GOATS Goody заявил о планах сыграть с «Зенитом».

– Ты смотрел матч ЦСКА 2Drots?

– Смотрел, был на стадионе. Невероятно кайфанул. Это большая победа для медиафутбола. 

Я смотрел и гордился «дротами». Это было просто невероятно. И это то, к чему стоит идти. 

Когда «БроукБойз» проиграли 0:9 («Броуки» в этот же день играли с «Оренбургом», – прим. Sports), я просто ### так расстроился. Такое несерьезное отношение к футболу. Какое-то неуважение к футболу. Потому что я к футболу отношусь очень серьезно.

Я с детства люблю футбол, с детства занимался футболом. Я в «Козлах» выстраиваю все на профессиональном уровне. У нас очень серьезное отношение к футболу. Так или иначе.

Есть свои приколюхи в медиасфере, но все равно у нас максимально серьезный подход, пацаны – настоящие профессионалы, отдаются своему делу и ставят определенные задачи. 

Конечно, у нас тоже был вариант сыграть с командой Премьер-лиги, но объективно мы пока не готовы. Как только мы будем готовы, мы обязательно сыграем. 

– С кем?

– Мы на связи с «Зенитом». Но пока никаких анонсов, потому что пока мы не готовы. Потому что мы будем выходить и именно побеждать. У нас такая задача. Мы профессионалы, #####!

– А где будет матч?

– Слушай, я не знаю, где будет матч, когда он будет. Просто мы тренируемся, мы готовимся. У нас 6 тренировок в неделю. И у нас такие своеобразные сборы. Нас Дмитрий Витальевич (Градиленко, главный тренер GOATS, – прим. Sports) готовит, гоняет, и мы будем забирать этот МФЛ, – сказал основатель GOATS.

8 комментариев

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кананимус
Ответ Петр Иванов
А кто шарит, почему эта шляпа называется медиафутболом, а ни одной медийной личности там не играет. И почему их так сильно пиарят?
Я далеко не фанат медиафутбола, но конкретно этот Goody – вполне медийная личность с клипами в ютубе на миллионы просмотров. И при этом, насколько я понимаю, он постоянно играет за свою команду.
+3
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+3
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Петр Иванов
Ответ градус ненависти
Потому что в самом начале там действительно играли блоггеры. Давно. А теперь только списанные профики из второй лиги и лфл, а название осталось. Не переименовывать же в «лигу профессионалов-неудачникрв»
Ясно, спасибо.
0
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градус ненависти
Ответ Петр Иванов
А кто шарит, почему эта шляпа называется медиафутболом, а ни одной медийной личности там не играет. И почему их так сильно пиарят?
Потому что в самом начале там действительно играли блоггеры. Давно. А теперь только списанные профики из второй лиги и лфл, а название осталось. Не переименовывать же в «лигу профессионалов-неудачникрв»
+2
0
+2
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Спартак сила
вынесли один полит проект
вынесут и второй полит проект из провинции
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Яков Фридман
Za Drots!
0
-2
-2
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Петр Иванов
А кто шарит, почему эта шляпа называется медиафутболом, а ни одной медийной личности там не играет. И почему их так сильно пиарят?
+5
-2
+3
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Александр Кудрявцев
Это они не готовы тоже проиграть.
+3
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Беременный малыш
🤡
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