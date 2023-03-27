Карвальо о бывших партнерах по ЦСКА: «Слежу за ребятами в соцсетях – один Алдонин в форме образца 2005 года. Остальные растолстели»

Теги ЦСКА Евгений Алдонин премьер-лига Россия Даниэл Карвальо Чемпионат.com 2Drots медийный футбол Футбол

Даниэл Карвальо признался, что следит за бывшими партнерами по ЦСКА в соцсетях.

«В социальных сетях слежу за ребятами из ЦСКА моего времени. Интернет открывает двери в жизнь бывших коллег. Один Алдонин в форме из ЦСКА образца 2005 года. Остальные растолстели», – сказал бывший полузащитник красно-синих.

40-летний Карвальо принял участие в товарищеском матче ЦСКА с медийной командой 2Drots (1:2) в субботу, 25 марта. Бразилец вышел на замену на 77-й минуте.

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3 комментария

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Карвальо тоже в форме пятнадцатилетней давности :)
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Darkhan Darkhan
Повезло ему что у Маги Жиркова нет инсты
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Юрий Кечко
Данила ))) ну ты задаёшь в этом всем тон, объективно )))
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