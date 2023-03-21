Виталий Дьяков: «Переход на «осень – весну» убил Вторую лигу напрочь»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Виталий Дьяков Чемпионат.com Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Виталий Дьяков считает, что в России надо играть в футбол по системе «весна – осень».

«Переход на «весну – осень» действительно нужен. Не особо приятно смотреть, как играют на таких плохих полях – качество футбола не такое хорошее. В России такой климат, когда можно играть в июне. Но в июне у РПЛ пауза, начинаем ближе к концу июля.

Полтора месяца, когда хорошие поля, мы не играем. Думаю, что надо возвращаться на прежнюю систему: болельщикам приятнее находиться на стадионе, когда тепло и комфортно. В декабрьские сильные морозы вообще непонятно, состоится ли матч. Качество футбола также от этого страдает. Лучше играть в хороших погодных условиях, которые будут комфортны для России.

Когда переходили на «осень – весну», хотели подстроиться под топ-клубы, которые участвуют в еврокубках. Но подстраиваться под три-четыре команды нецелесообразно. Также надо смотреть на то, что футбол во вторых лигах умер. Сейчас там играют молодые ребята, которые получают опыт и стараются расти как футболисты, пробираясь наверх.

Переход на «осень – весну» убил Вторую лигу напрочь. Сезон у них длится четыре месяца в лучшем случае, а восемь месяцев разбивается на подготовку и предсезонные сборы – это ненормально.

Если мы хотим развивать российский футбол, нужно смотреть не только на «вишенку на торте» в виде Премьер-лиги, но и второстепенные лиги, которые необходимы в любом случае. Нельзя, чтобы футбол в регионах умирал – надо возвращаться на прежнюю систему», – сказал защитник медиафутбольной команды «БроукБойз».

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29 комментариев

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Нико Кор
Нельзя убить то что уже давно мёртвое
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Vint-Z
А вот прав он абсолютно, в том числе и про "вишенку на торте". Переход на нынешнюю систему проведения чемпионата "затачивали" исключительно под Премьер Лигу, причем под несколько богатых клубов- завсегдатаев еврокубков. При этом напрочь проигнорировали всю основную массу проффесиональных клубов страны- а это как раз Вторая лига. Сколько клубов угробили- достаточно сравнить количество команд лет 10-15 назад и сейчас.
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An Kr
Ответ samarskij-kuzmich
И от какого турнира в еврокубки будет доступ? От весеннего? Ну тогда в осеннем будут регулярные чемпионы из регионов. И арбитры будут нормально судить осенние чемпионаты. Но лучше всё же вернуться на весна-очень и играть спокойно всё лето.
Перечитай сначала, речь про 2 лигу, какие еврокубки.
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An Kr
Ответ Folio
Апертура и клаусура тема. Жаль, что сами ЮА лиги от неё отходят
Да вообще пофиг как 2 лига играет, лишь бы играла. Переход в фнл системой плей-офф, можно придумать, но никто думать в рфс не хочет.
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Tigranodovar
Ответ Ранальду с пивком
Все достижения на европейской арене были достигнуты при весна-осень (2 куефа, 1 Суперкубок) с разницей в несколько лет , бронза на Евро , сильнейшее поколение российских футболистов выросло при весна-осень (и что важно при еще отсутствии лимита) . У меня команда в первой лиги в городе играет , помню тяжело было только последние 2 тура в ноябре смотреть (да и то если команда показывает хорошую игру, а трибуны гонят команду , то не холодно) , после перехода на осень-весна ни разу не сходил на футбол в первую лигу , более того после перехода в ФНЛ посещаемость упала настолько жестоко , что странно почему никто не заметил..
Все достижения были при курсе евро 40, доллар ниже 30 р. Это гораздо больше повлияло, чем смена календаря
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Folio
Ответ An Kr
Пусть играют в два турнира. Как в Южной Америке.
Апертура и клаусура тема. Жаль, что сами ЮА лиги от неё отходят
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Nikolay Stavrogin
Ответ Severfan
ходил в Мурманске на втордив при осень-весна и великолепно себя чувстовал, когда заканчивали и начинали сезон в тёплую погоду, не надо мне про холода и снег задвигать только
Ну да, Мурманск с его то погодой из-за гольфстрима лютый мороз даёт. Куда там сибири и дальнему востоку с их -30)
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mad butcher
Я правильно помню, что одной из идей перехода на "осень - весна" - это синхронизация календарей трансферных окон?
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mad butcher
"Переход на «осень-весну» убил Вторую лигу напрочь"

А точно не воровство выделенных денег на манежи и стадионы?
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Severfan
Ответ Ранальду с пивком
Все достижения на европейской арене были достигнуты при весна-осень (2 куефа, 1 Суперкубок) с разницей в несколько лет , бронза на Евро , сильнейшее поколение российских футболистов выросло при весна-осень (и что важно при еще отсутствии лимита) . У меня команда в первой лиги в городе играет , помню тяжело было только последние 2 тура в ноябре смотреть (да и то если команда показывает хорошую игру, а трибуны гонят команду , то не холодно) , после перехода на осень-весна ни разу не сходил на футбол в первую лигу , более того после перехода в ФНЛ посещаемость упала настолько жестоко , что странно почему никто не заметил..
ходил в Мурманске на втордив при осень-весна и великолепно себя чувстовал, когда заканчивали и начинали сезон в тёплую погоду, не надо мне про холода и снег задвигать только
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Иван VII
То что мертво умереть не может)))
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валя_стакан
Однозначно на «весна-осень» возвращаться, Фурсенки с Миллером отбросили наш футбол на 10-15 лет нзад
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samarskij-kuzmich
Ответ An Kr
Пусть играют в два турнира. Как в Южной Америке.
И от какого турнира в еврокубки будет доступ? От весеннего? Ну тогда в осеннем будут регулярные чемпионы из регионов. И арбитры будут нормально судить осенние чемпионаты. Но лучше всё же вернуться на весна-очень и играть спокойно всё лето.
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-3
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Пётр Зозуля
Если и возвращаться к старой системе, то сейчас, так как мы в еврокубках не участвуем и легче будет чемпионат растянуть с переходной частью
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m1tereY
Ответ Burel
спасибо питерским руководителям. Гениальное решение играть в ноябре-декабре-феврале вместо июня-июля
Давно ли Гинер стал питерским?
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MstAndreev
Ответ Burel
спасибо питерским руководителям. Гениальное решение играть в ноябре-декабре-феврале вместо июня-июля
Гинер же продвигал больше всех)
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Женя Григорьев
Радует , что остались ещё футболисты , способные произнести здравые мысли .
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An Kr
Ответ Dula
Это чтоб вся грудь была в звездах?
Нет, это чтобы играть больше.
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Abu Ibrahim
Ответ Алекс 777
нельзя убить то, что давно было мертво.
договорняки, откаты , распилы .
Ради них нужно весь росфутбол перекроить .
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Dula
Ответ An Kr
Пусть играют в два турнира. Как в Южной Америке.
Это чтоб вся грудь была в звездах?
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Burel
Ответ Ярик01
Тут ещё и тема госфинансирования, бюджеты клубов в региональном футболе утверждаются на календарный год , при этом в начале сезона не знаешь, зарежут ли тебя в январе, в результате вторую половину распродаешь очки кому нужно на тощих харчах. Даже контрактное планирование в сезон сложно в системе осень-весна для второй и часто первой лиги
спасибо питерским руководителям. Гениальное решение играть в ноябре-декабре-феврале вместо июня-июля
+3
-7
-4
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Ранальду с пивком
Все достижения на европейской арене были достигнуты при весна-осень (2 куефа, 1 Суперкубок) с разницей в несколько лет , бронза на Евро , сильнейшее поколение российских футболистов выросло при весна-осень (и что важно при еще отсутствии лимита) . У меня команда в первой лиги в городе играет , помню тяжело было только последние 2 тура в ноябре смотреть (да и то если команда показывает хорошую игру, а трибуны гонят команду , то не холодно) , после перехода на осень-весна ни разу не сходил на футбол в первую лигу , более того после перехода в ФНЛ посещаемость упала настолько жестоко , что странно почему никто не заметил..
+10
-7
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Зелёный гопник
Виталий заберите пожалуйста во вторую лигу господина Джикию🙏
+2
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Ностальгическое Дерьмо
Осень-весна и минимальный лимит дали лучший результат в истории Российского футбола
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Aleks Abkhalimov
Да она никогда и не жила , то же мне сказочник
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