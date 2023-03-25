Гранат о матче ЦСКА – 2Drots: «Я не думаю, что профессиональные команды всерьез воспринимают команды Медиалиги»

Теги ЦСКА Владимир Гранат премьер-лига Россия 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Владимир Гранат отреагировал на победу 2Drots в матче с ЦСКА (2:1). 

– Вы не считаете, что победа 2Drots над ЦСКА – это щелчок по носу профессиональному футболу?

– Нет, не считаю. Я не думаю, что профессиональные команды всерьез воспринимают команды Медиалиги, потому что, если профессиональный клуб высшего дивизиона будет полностью мотивирован и будет играть с полной концентрацией и в боевом составе, то ни у одной медийной команды не будет шансов, – сказал экс-игрок сборной России и «Динамо».

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14 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ Дима Зезуль
И Васи Уткина
Он относится к медиакоманам
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Дима Зезуль
Победа все равно не оправдывает существование медиалиги
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Дима Зезуль
Ответ ouks exo
Это понимают все, кроме самих медиакоманд, к сожалению.
И Васи Уткина
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Александр Охотко
Уровень наших " кудесников" мяча такой, что без напряга никого обыграть не могут, ни любителей, ни “ великие“ сборные средней Азии. А когда надо напрячься, то "устали" , то "перелёты" , то в штаны наделали при мощном прессинге
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alex_fanat_cska
Ну так вышли, накидали бы любителям пару-тройку безответных мячей, а потом катали бы вату. А так, в разгар сезона команда без 4 сборников (и Игоря) уныло сливает
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Любитель побеждать
Прочитал Гранат, подумал кликуха какая очередная.
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Groondler
визгов столько
а по факту толстожопые карвальи какие-то по полю ходили

всерьез этот матч никт не воспринимал
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Dexter Dallas
Задавать такой вопрос, зная что так же считают и нормальные болельщики футбола как минимум глупо. Понятно, что фанаты медиалиги такого возраста, что голую женщину видели только на батином телефоне или только маман выходящую из душа считают по-другому. Что их медиалиги самая популярная на планете. А уж игроков знают даже на уране.
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ouks exo
Это понимают все, кроме самих медиакоманд, к сожалению.
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Quiet Dad
Может мотивирован, а не монтирован? Монтирован? Упаси Боже!
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danik 258808
там же куча молодняка было у ЦСКА, они та как могут не в серьез воспринимать, когда по сути в каждом шансе показывать максимум должны?
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Royal Watcher
Ну как оказалось зря…
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Lev Kondratchik
Это как Дивеев, который был «не удивлён» игрой Лукаку
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crazy_elky
Типичные отмазки. Когда проиграл во дворе пацанам младшего возраста и такой: «ой, я сильно не бил и вообще поддавался»
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