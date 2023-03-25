Гранат о матче ЦСКА – 2Drots: «Я не думаю, что профессиональные команды всерьез воспринимают команды Медиалиги»

Владимир Гранат отреагировал на победу 2Drots в матче с ЦСКА (2:1).

– Вы не считаете, что победа 2Drots над ЦСКА – это щелчок по носу профессиональному футболу?

– Нет, не считаю. Я не думаю, что профессиональные команды всерьез воспринимают команды , потому что, если профессиональный клуб высшего дивизиона будет полностью мотивирован и будет играть с полной концентрацией и в боевом составе, то ни у одной медийной команды не будет шансов, – сказал экс-игрок сборной России и «Динамо».

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