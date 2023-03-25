Президент «Денег» Станос: «Есть ощущение, что ЦСКА играет финал Кубка. Очевидно, «Амкал» и 2Drots способны собирать стадионы на уровне профессиональных команд»

Станос считает, что « » и 2Drots способны собирать целые стадионы фанатов.

«Шел сейчас в сторону Авиапарка до начала матча 2Drots. Ощущение, что играет какой-то финал Кубка страны. Такие же идущие толпы я вижу на матчах .

Очередное доказательство, что «Амкал» и 2Drots способны собирать стадионы на уровне профессиональных команд», – написал президент ФК «Денег».

2Drots обыгрывают ЦСКА – 2:0. Идет второй тайм.