Президент «Денег» Станос: «Есть ощущение, что ЦСКА играет финал Кубка. Очевидно, «Амкал» и 2Drots способны собирать стадионы на уровне профессиональных команд»
Станос считает, что «Амкал» и 2Drots способны собирать целые стадионы фанатов.
«Шел сейчас в сторону Авиапарка до начала матча 2Drots. Ощущение, что ЦСКА играет какой-то финал Кубка страны. Такие же идущие толпы я вижу на матчах РПЛ.
Очередное доказательство, что «Амкал» и 2Drots способны собирать стадионы на уровне профессиональных команд», – написал президент ФК «Денег».
2Drots обыгрывают ЦСКА – 2:0. Идет второй тайм.
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