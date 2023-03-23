20 тысяч билетов продано на матч ЦСКА – 2Drots. На игру с «Зенитом» пришли 9974 зрителя
Более 20 тысяч человек ожидается на товарищеском матче ЦСКА – 2Drots.
Чемпион Winline Медиалиги, который сыграет с армейцами 25 марта, объявил, что уже продано более 20 тысяч билетов.
Игра пройдет на «ВЭБ Арене», начало – в 14:00 по московскому времени.
За ЦСКА в этом матче сыграет Даниэл Карвальо.
Матч 20-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (1:0) посетили 9974 зрителя.
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