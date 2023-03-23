20 тысяч билетов продано на матч ЦСКА – 2Drots. На игру с «Зенитом» пришли 9974 зрителя

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Даниэл Карвальо ВЭБ Арена 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Более 20 тысяч человек ожидается на товарищеском матче ЦСКА2Drots.

Чемпион Winline Медиалиги, который сыграет с армейцами 25 марта, объявил, что уже продано более 20 тысяч билетов.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене», начало – в 14:00 по московскому времени.

За ЦСКА в этом матче сыграет Даниэл Карвальо.

Матч 20-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (1:0) посетили 9974 зрителя.

Fan ID и трибуны: 5 антирекордов сезона в 8 матчах, меньше 10 тысяч на ЦСКА – «Зенит»

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17 комментариев

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Алексей Елистратов
Ответ Куркучанка Куридзе
какой сорт куришь?)))
Мне жаль болельщиков цска, когда они увидят, что на трибуне символика другой команды и дети, которые будут бодро и воодушевленно гнать их любимцев вперед, которые не родились еще тогда, когда ваш клуб побеждал в КУ. А еще они будут гуглить прямо на трибунах фамилию "Карвальо". Болельщиков цска на трибунах практически не будет, там будет детский утренник.
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ВладимирНеПутин
Ответ Владислав88
Это говорит о двух вещах. С одной стороны, что Фан ID дичь полной. С другой стороны, что фанатам, сам футбол даром не упёрся, раз они идут на цирковой медиафутбол без fan ID, но не не идут на официальную игру совей команды, при чём с одним из двух главных раздражителей в РПЛ.
Там больше идут фанаты 2дротс. У них огромная база болельщиков, подписчиков, фанатов, тем более в Москве. На них в Краснодаре пришло огромное количество людей, в Казахстане на турнире тоже.
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Алексей Ненахов
Ответ а ты смешной
Да просто шоссе до дач перекрыли , все норм
Плюс ещё потеплело , и посевочная не началась
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Куркучанка Куридзе
Ответ Алексей Елистратов
Я конечно извиняюсь (не буду охранять фан айди) но: - Фанатов сейчас у этих медиакоманд больше, чем у ЦСКА. И это не шутка, сколько на тех и других ходили без фан айди - это смешно. - Билеты стоят по 100-400 рублей, а не по 3 тысячи. Наверное есть разница, не так ли? В данном случае вонючий фан айди не решает, совпадение интересов школьников и смешная стоимость билетов на игру.
какой сорт куришь?)))
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Shadow1882
Эффект Карвальо
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Алексей Елистратов
Ответ neolag
Ну че как дела, адепты фан айди?
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kk.abb
Ответ error505
Наглядное изображение того, как на футбол влияет фан айди. Теперь медиалига интереснее 80% мачтей РПЛ
98% ты хотел написать.
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Владислав88
Это говорит о двух вещах. С одной стороны, что Фан ID дичь полной. С другой стороны, что фанатам, сам футбол даром не упёрся, раз они идут на цирковой медиафутбол без fan ID, но не не идут на официальную игру совей команды, при чём с одним из двух главных раздражителей в РПЛ.
+2
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блокад блокадыч
Ответ error505
Наглядное изображение того, как на футбол влияет фан айди. Теперь медиалига интереснее 80% мачтей РПЛ
не совсем понятно как вы выяснили, что медиалига “интереснее“, и вообще причем здесь медиалига тоже не совсем понятно. Ну да, 2дротс из медиалиги, и что? Там только Амкал и 2Дротс “интересны“, остальные команды никто не смотрит.
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Balt
Не, ну по ходу просто на дачи никто не собирался ехать. )
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bbbereggg@gmail.com
На зенит никто не хочет смотреть, отвращение просто, так что ничего удивительного
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Евгений Онегин
Шах и мат🤡
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error505
Наглядное изображение того, как на футбол влияет фан айди. Теперь медиалига интереснее 80% мачтей РПЛ
+24
-4
+20
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Ебздрогыч
Да если бы ЦСКА играл против манекенов или против собак - все равно пришло бы больше болельщиков, чем на матчи с фанайди
+7
-3
+4
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neolag
Ну че как дела, адепты фан айди?
+25
-2
+23
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а ты смешной
Да просто шоссе до дач перекрыли , все норм
+35
-1
+34
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cmorblr
Потеплело - факт.
+4
-2
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