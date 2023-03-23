20 тысяч билетов продано на матч ЦСКА – 2Drots. На игру с «Зенитом» пришли 9974 зрителя

Более 20 тысяч человек ожидается на товарищеском матче ЦСКА – 2Drots.

Чемпион Winline Медиалиги, который сыграет с армейцами 25 марта, объявил, что уже продано более 20 тысяч билетов.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене», начало – в 14:00 по московскому времени.

За ЦСКА в этом матче сыграет Даниэл Карвальо.

Матч 20-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (1:0) посетили 9974 зрителя.

Fan ID и трибуны: 5 антирекордов сезона в 8 матчах, меньше 10 тысяч на ЦСКА – «Зенит»