«Fan ID – убийца футбола». Фанатские сектора ЦСКА и 2Drots скандируют вместе этот заряд на матче команд

Фанаты ЦСКА активно поддерживают команду в матче с медиафутбольным клубом 2Drots.

В эти минуты армейцы принимают «дротов» на « » в товарищеском матче (0:1, первый тайм).

Фанаты ЦСКА, которые бойкотируют матчи в Мир из-за введения Fan ID, полностью заполнили свой сектор.

По ходу первой половины игры они скандировали «Fan ID – убийца футбола», их кричалку поддержали болельщики 2Drots.

На матче ЦСКА с 2Drots реализовано более 20 тысяч билетов. Матч 20-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (1:0) посетили 9974 зрителя.