«Fan ID – убийца футбола». Фанатские сектора ЦСКА и 2Drots скандируют вместе этот заряд на матче команд

Теги ЦСКА премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) болельщики ВЭБ Арена стадионы Fan ID 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Фанаты ЦСКА активно поддерживают команду в матче с медиафутбольным клубом 2Drots.

В эти минуты армейцы принимают «дротов» на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче (0:1, первый тайм).

Фанаты ЦСКА, которые бойкотируют матчи в Мир РПЛ из-за введения Fan ID, полностью заполнили свой сектор.

По ходу первой половины игры они скандировали «Fan ID – убийца футбола», их кричалку поддержали болельщики 2Drots.

На матче ЦСКА с 2Drots реализовано более 20 тысяч билетов. Матч 20-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (1:0) посетили 9974 зрителя.

 

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11 комментариев

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gustavo1097
Ответ Nerazzurri-88
У задротов есть фанаты какие-то? Забавно.
Школота, в основном. Не могу себе представить взрослого человека в здравом уме, который интересуется медиафутболом, не говоря уже о том, чтобы болеть там за кого то
+7
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+5
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Пользователь Имени
Ответ Не уверен!!
Наверное, что самие же ультрас/фанатье - это убийцы футбола
Согласен, так приятна камерная обстановка на стадионе, тишина, покой, глядишь и бабушки пойдут на футбол, носочки внукам вязать )
+4
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+4
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Не уверен!!
Ответ Roman Araslanov
И в чём они не правы?
Наверное, что самие же ультрас/фанатье - это убийцы футбола
+1
-7
-6
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Пользователь Имени
Ответ Demyan Grachev
стесняюсь спросить : как они попали на стадион без фан айди?)
Так ты не стесняйся, спрашивай. Матч товарищеский Fan ID не нужен
+2
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d.xoxlov
Ответ m1t9
на вэбе 2дрот собрали в два раза большую толпу чем зенит, ахахах) так мало того что кол-во х2, еще и качество саппорта в разы сильнее, респект фанам, хоть небожителям и насрать, но это отчетливо показывает что своим фануйди они убили самое важное - атмосферу
Ща, погодите. 1 апреля "Торпедо-2" играет свой первый матч весной с двойкой "Зенита". Уверен, на выезде будет больше, чем 207 человек с "Уралом", на основе, дома.
+2
0
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kodgong
Ответ Demyan Grachev
стесняюсь спросить : как они попали на стадион без фан айди?)
на матче не требуется фан айди))
+6
0
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m1t9
на вэбе 2дрот собрали в два раза большую толпу чем зенит, ахахах) так мало того что кол-во х2, еще и качество саппорта в разы сильнее, респект фанам, хоть небожителям и насрать, но это отчетливо показывает что своим фануйди они убили самое важное - атмосферу
+4
-2
+2
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Demyan Grachev
Ответ Roman Araslanov
И в чём они не правы?
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0
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Nerazzurri-88
У задротов есть фанаты какие-то? Забавно.
+8
-4
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инок
Молодцы фаны ЦСКА! Вон этот ошейник с наших стадионов
+36
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Roman Araslanov
И в чём они не правы?
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