«Fan ID – убийца футбола». Фанатские сектора ЦСКА и 2Drots скандируют вместе этот заряд на матче команд
Фанаты ЦСКА активно поддерживают команду в матче с медиафутбольным клубом 2Drots.
В эти минуты армейцы принимают «дротов» на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче (0:1, первый тайм).
Фанаты ЦСКА, которые бойкотируют матчи в Мир РПЛ из-за введения Fan ID, полностью заполнили свой сектор.
По ходу первой половины игры они скандировали «Fan ID – убийца футбола», их кричалку поддержали болельщики 2Drots.
На матче ЦСКА с 2Drots реализовано более 20 тысяч билетов. Матч 20-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (1:0) посетили 9974 зрителя.
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