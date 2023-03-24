Тигиев о Fan ID: «Полное дерьмо. Что это вообще такое? Я против»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики стадионы Георгий Тигиев Федор Чалов Fan ID брань Winline Медиалига БроукБойз Сборная Медиалиги Медиафутбол

Георгий Тигиев выступил против Fan ID в российском футболе.

«Прочитал комментарий Чалова, что по паспорту домой не ходят – полностью согласен. Я против этой системы. Что это вообще такое этот Fan ID? Данная система – полное дерьмо.

Не знаю, что будет дальше, но, может, сейчас посмотрят и отменят. Конечно, без паспорта болельщика намного лучше!» – заявил экс-защитник «Спартака», выступающий за «БроукБойз» и сборную Winline Медиалиги.

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22 комментария

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Олег Кузнецов
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Красава, так держать! Давить этот бред
Создатели фан айди искренне считают, что и законы физики можно отменить депутатским законом.
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За_909!
Ответ В Питере Пять
Вам магазин ID сделают, тоже схаваете. Как схавали это, повышение пенсионного возраста, мобилизацию мирных жителей и тд, и тп.
Всё в одну кучу свалил...
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За_909!
А что, на матчи Медиалиги стали по Fun ID пускать?! Чего так Тигиев возбудился?
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MonkeyMeister
Ловко он себя описал.
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Pitts
Вы, товарищ Тигиев, недальновидно рассуждаете! Сегодня уже было поставлено на вид клубам, что это их недоработка, а не какой, не фанайди.

И вообще, всё же ясно, как белый день. РФС необходимо ввести фиксированный штраф за неполный стадион в размере 100 млн. рублей. Но мы же не звери - пожалуйста, сделайте полную посадку из картонных или надувных зрителей. Правда, есть нюанс. За каждого ненастоящего зрителя в нашей топ-лиге мирового футбола придется заплатить в фонд РФС штраф в 1000 рублей. Но какая экономия! Для 15-тысячника - это всего 15 млн. рублей, а никакие не 100! Если придёт тысячи три реальных зрителей - уже позитив! А уж если добьётесь аншлага на стадионе, то и вовсе не надо никаких штрафов платить!
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В Питере Пять
Ответ Лимит Лимитович
Пора вводить штрафы за дискредитацию Fan ID. Сегодня Fan ID не взял, а завтра родину продал. Знаем, проходили
Будет обязательно. Не в таком виде конечно, но что-то типа дискредитации власти или законов.
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teto
Тигиев был очень перспективный защитник же, когда в Спартак переходил, я был уверен что до сборной дорастёт, а потом как-то тихо исчез. Что с ним случилось?
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molot p
Ответ Александр Сачков
Дом - это личное место человека. А стадион - место общественное.
ща бы метафору не вкурить
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Kyancey
Браво!👏 Всё по делу!
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В Питере Пять
Ответ Александр Сачков
Дом - это личное место человека. А стадион - место общественное.
Вам магазин ID сделают, тоже схаваете. Как схавали это, повышение пенсионного возраста, мобилизацию мирных жителей и тд, и тп.
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В Питере Пять
Красава.
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Александр Сачков
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Водяра
Ответ Лимит Лимитович
Пора вводить штрафы за дискредитацию Fan ID. Сегодня Fan ID не взял, а завтра родину продал. Знаем, проходили
Свищев, ты?
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Филиация Сезонная
Война де**** что это вообще такое? Я против!
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Sarumian
Георгий Тигиев выступил против Fan ID в российском футболе.
Я против этой системы.

Все адекватные люди против системы.
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Лимит Лимитович
Пора вводить штрафы за дискредитацию Fan ID. Сегодня Fan ID не взял, а завтра родину продал. Знаем, проходили
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Игорь Новиков
Хорошо сказал. Кажется, первый так четко из бывших игроков артикулировал.
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Sarumian
Тигиев о Fan ID:
- Что это вообще такое?
- Полное дер*мо.

И те кто его придумал тоже.
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Konstantin Zorin
Вот теперь все в дерьме барахтаемся и болельщики, и клубы. Да ещё, оказывается, сами и виноваты, что в дерьме.
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Kirik001
Мефедронщику дали слово
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Сижу на факсах Барселоны
Красава, так держать! Давить этот бред
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Растиньяк
Типичный противник фа айди. Что это такое? Я против! 😆
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