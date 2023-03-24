Тигиев о Fan ID: «Полное дерьмо. Что это вообще такое? Я против»
Георгий Тигиев выступил против Fan ID в российском футболе.
«Прочитал комментарий Чалова, что по паспорту домой не ходят – полностью согласен. Я против этой системы. Что это вообще такое этот Fan ID? Данная система – полное дерьмо.
Не знаю, что будет дальше, но, может, сейчас посмотрят и отменят. Конечно, без паспорта болельщика намного лучше!» – заявил экс-защитник «Спартака», выступающий за «БроукБойз» и сборную Winline Медиалиги.
Fan ID делает наш футбол заложником
Зрителей x2 на «Спартаке» с «Уралом». Просто на Кубке России не нужен Fan ID
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
И вообще, всё же ясно, как белый день. РФС необходимо ввести фиксированный штраф за неполный стадион в размере 100 млн. рублей. Но мы же не звери - пожалуйста, сделайте полную посадку из картонных или надувных зрителей. Правда, есть нюанс. За каждого ненастоящего зрителя в нашей топ-лиге мирового футбола придется заплатить в фонд РФС штраф в 1000 рублей. Но какая экономия! Для 15-тысячника - это всего 15 млн. рублей, а никакие не 100! Если придёт тысячи три реальных зрителей - уже позитив! А уж если добьётесь аншлага на стадионе, то и вовсе не надо никаких штрафов платить!
Я против этой системы.
Все адекватные люди против системы.
- Что это вообще такое?
- Полное дер*мо.
И те кто его придумал тоже.