Тигиев о Fan ID: «Полное дерьмо. Что это вообще такое? Я против»

выступил против Fan ID в российском футболе.

«Прочитал комментарий , что по паспорту домой не ходят – полностью согласен. Я против этой системы. Что это вообще такое этот Fan ID? Данная система – полное дерьмо.

Не знаю, что будет дальше, но, может, сейчас посмотрят и отменят. Конечно, без паспорта болельщика намного лучше!» – заявил экс-защитник « », выступающий за « » и сборную .

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