Осинькин о Тигиеве: «Он сам виноват в чем-то, что не реализовался. У него был хороший потенциал»
Игорь Осинькин считает, что Георгий Тигиев не реализовал свой потенциал.
Сегодня «Крылья Советов» Осинькина разгромили сборную Winline Медиалиги (4:0), за которую играл бывший защитник «Спартака».
– Евгений Фролов сказал, что в перерыве был такой разнос, какой даже в РПЛ нечасто бывает.
– Женя в РПЛ в перерыве не всегда заходит сейчас (улыбается). На самом деле было о чем поговорить, некоторые вещи мы никогда не должны себе позволять.
– Как вам медийные ребята? Есть те, кто мог бы потенциально играть на высоком уровне?
– Многие из них и так играли на достаточно высоком уровне, но по каким-то причинам не сделали следующий шаг, не закрепились надолго.
Дьяков играл. Я хорошо знаю Тигиева. Он сам в чем-то виноват, что не реализовался. У него был хороший потенциал. До сих пор по тому, как он двигается, видно, что это футболист, имеющий определенное здоровье.
То же самое относится и к другим ребятам. Большинство из них могли играть в футбол, но футбол – это не только потенциал и талант в технике и физике. Это и умение терпеть, и умение выполнять работу достаточно долго, не отвлекаясь ни на что.
Думаю, не реализовавшихся по той или иной причине ребят в сборной Медиалиги достаточно, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».
Да Вы из этих - любителей Ordnung muss sein )))
Тогда уж переименуйтесь в Демократическую Кампучию , как у красных кхмеров !
Спартаковская школа !
Я написал факт, его опровергнуть вы не в состоянии. А писать можно что угодно.
> Приплести Спартак
Лишь бы этот Ваш Спартак приплести …