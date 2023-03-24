Осинькин о Тигиеве: «Он сам виноват в чем-то, что не реализовался. У него был хороший потенциал»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Георгий Тигиев Winline Медиалига БроукБойз Сборная Медиалиги Медиафутбол

Игорь Осинькин считает, что Георгий Тигиев не реализовал свой потенциал.

Сегодня «Крылья Советов» Осинькина разгромили сборную Winline Медиалиги (4:0), за которую играл бывший защитник «Спартака».

– Евгений Фролов сказал, что в перерыве был такой разнос, какой даже в РПЛ нечасто бывает.

– Женя в РПЛ в перерыве не всегда заходит сейчас (улыбается). На самом деле было о чем поговорить, некоторые вещи мы никогда не должны себе позволять.

– Как вам медийные ребята? Есть те, кто мог бы потенциально играть на высоком уровне?

– Многие из них и так играли на достаточно высоком уровне, но по каким-то причинам не сделали следующий шаг, не закрепились надолго.

Дьяков играл. Я хорошо знаю Тигиева. Он сам в чем-то виноват, что не реализовался. У него был хороший потенциал. До сих пор по тому, как он двигается, видно, что это футболист, имеющий определенное здоровье.

То же самое относится и к другим ребятам. Большинство из них могли играть в футбол, но футбол – это не только потенциал и талант в технике и физике. Это и умение терпеть, и умение выполнять работу достаточно долго, не отвлекаясь ни на что.

Думаю, не реализовавшихся по той или иной причине ребят в сборной Медиалиги достаточно, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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14 комментариев

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Slavnov
Денег насыпали и все,сдулся,а так,для его возраста,смотрелся здорово,и впереди мог и сзади надежно играл,жаль что,потенциально хорошую карьеру, разменял на бои с педиком каким то
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Камбоджа Иванов
Ответ OldRedWhite
Оооо … Да Вы из этих - любителей Ordnung muss sein ))) Тогда уж переименуйтесь в Демократическую Кампучию , как у красных кхмеров !
Иронично, что вы, будучи фанатом Старостиных, пишите это)
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OldRedWhite
Ответ Камбоджа Иванов
Уверяю, если чему-то учиться в жизни, то точно не у клуба, которые создали челы, ждавшие прихода одного австрийца к власти в их стране.
Оооо …
Да Вы из этих - любителей Ordnung muss sein )))
Тогда уж переименуйтесь в Демократическую Кампучию , как у красных кхмеров !
+1
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Камбоджа Иванов
Ответ OldRedWhite
Экий Вы наперсточник ))) Спартаковская школа !
Уверяю, если чему-то учиться в жизни, то точно не у клуба, которые создали челы, ждавшие прихода одного австрийца к власти в их стране.
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OldRedWhite
Ответ Камбоджа Иванов
Мне всё равно превосходят или нет) Я написал факт, его опровергнуть вы не в состоянии. А писать можно что угодно.
Экий Вы наперсточник )))
Спартаковская школа !
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Камбоджа Иванов
Ответ OldRedWhite
Вы ещё скажите , что Вас кто-то превосходит по количеству комментов о Спартаке )))
Мне всё равно превосходят или нет)
Я написал факт, его опровергнуть вы не в состоянии. А писать можно что угодно.
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OldRedWhite
Ответ Камбоджа Иванов
> Речь о Тигиеве, который закончил проф.карьеру в Спартаке > Приплести Спартак
Вы ещё скажите , что Вас кто-то превосходит по количеству комментов о Спартаке )))
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Камбоджа Иванов
Ответ OldRedWhite
Какой то Вы подобный флюсу , помните у Козьмы Пруткова изречение ? ))) Лишь бы этот Ваш Спартак приплести …
> Речь о Тигиеве, который закончил проф.карьеру в Спартаке
> Приплести Спартак
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OldRedWhite
Ответ Камбоджа Иванов
Ну, если бы его так загубил Зенит, то ты бы писал иначе. Понимаем. Что мешало всем загубленным игрокам в Зените заиграть? Зенит не виноват. Ах ну да...
Какой то Вы подобный флюсу , помните у Козьмы Пруткова изречение ? )))
Лишь бы этот Ваш Спартак приплести …
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Valentin Kompaneytsev
Каждый выбирает свой путь сам.
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Камбоджа Иванов
Ответ Spartakus1984
Не так он долго и сидел не скамейке,что ему мешало после Спартака заиграть в более простом клубе?Спартак не виноват что Тигиев не заиграл.Но благодаря Федуну хоть денег не мало заработал.
Ну, если бы его так загубил Зенит, то ты бы писал иначе. Понимаем. Что мешало всем загубленным игрокам в Зените заиграть? Зенит не виноват. Ах ну да...
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Spartakus1984
Ответ Камбоджа Иванов
Зря перешел в Спартак. Надо было либо оставаться в Анжи и пахать, либо переходить в более средний клуб, но ИГРАТЬ, а не сидеть на московской скамейке с хорошей личкой.
Не так он долго и сидел не скамейке,что ему мешало после Спартака заиграть в более простом клубе?Спартак не виноват что Тигиев не заиграл.Но благодаря Федуну хоть денег не мало заработал.
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WSW
Осинькин, Тишина..., властители дум
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Камбоджа Иванов
Зря перешел в Спартак. Надо было либо оставаться в Анжи и пахать, либо переходить в более средний клуб, но ИГРАТЬ, а не сидеть на московской скамейке с хорошей личкой.
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