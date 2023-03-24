Осинькин о Тигиеве: «Он сам виноват в чем-то, что не реализовался. У него был хороший потенциал»

Игорь Осинькин считает, что Георгий Тигиев не реализовал свой потенциал.

Сегодня «Крылья Советов» Осинькина разгромили сборную (4:0), за которую играл бывший защитник «Спартака».

– Евгений Фролов сказал, что в перерыве был такой разнос, какой даже в РПЛ нечасто бывает.

– Женя в РПЛ в перерыве не всегда заходит сейчас (улыбается). На самом деле было о чем поговорить, некоторые вещи мы никогда не должны себе позволять.

– Как вам медийные ребята? Есть те, кто мог бы потенциально играть на высоком уровне?

– Многие из них и так играли на достаточно высоком уровне, но по каким-то причинам не сделали следующий шаг, не закрепились надолго.

Дьяков играл. Я хорошо знаю Тигиева. Он сам в чем-то виноват, что не реализовался. У него был хороший потенциал. До сих пор по тому, как он двигается, видно, что это футболист, имеющий определенное здоровье.

То же самое относится и к другим ребятам. Большинство из них могли играть в футбол, но футбол – это не только потенциал и талант в технике и физике. Это и умение терпеть, и умение выполнять работу достаточно долго, не отвлекаясь ни на что.

Думаю, не реализовавшихся по той или иной причине ребят в сборной Медиалиги достаточно, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».