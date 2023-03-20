Дражжук сыграет за «Амкал» на турнире в Казахстане

Олег Дражжук выступит за «Амкал» на медиафутбольном турнире в Казахстане.

Раннее защитник сообщил, что 25 марта он летит в Алматы на турнир, но не рассказывал, за кого будет играть.

Сегодня же президент «Амкала» Герман Эль Класико в своем телеграм-канале фотографию Дражжука с подписью: «🇰🇿🤝»

Олег присоединился к «Амкалу» на МКС-2020, однако в 2022 году в связи с отъездом за границу покинул команду. В январе 2023 Дражжук выступил за Fight Nights на 1XBET Media Football League.