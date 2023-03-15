Багдасар о «На Спорте»: «Для меня эта эмблема небезразлична, я начинал там свой медиафутбольный путь»

Багдасар высказался о тренировках и игре против Starmix (3:2) в составе «На Спорте».

«Хотел бы прокомментировать по поводу «На Спорте». Я туда изначально приходил для поддержания формы, тренироваться, на ряду с остальными медийными игроками, которые в дальнейшем нашли себе команды.

Для меня эта эмблема небезразлична, я начинал там свой медиафутбольный путь и был там в своих лучших футбольных кондициях. Тем более под руководством Алана Маратовича Гатагова (главный тренер «На Спорте» – прим. Sports.ru) тренироваться и играть просто сказка.

Еще ловлю дежавю по работе с Сосланом Маратовичем (экс-главный тренер «На Спорте» – прим. Sports.ru), так как считаю его очень сильным тренером. По факту я сейчас свободный агент, так как « » не в МФЛ-3», – сказал Багдасар.

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