«Когда хотим – все можем!» МБА представила мини-фильм о победе над «Зенитом»

Теги Зенит Василий Карасев видео Единая лига ВТБ Сергей Карасев МБА Баскетбол

МБА представила мини-фильм о матче против «Зенита» в Единой лиге ВТБ. Москвичи отыгрались с «-20» и добились победы над действующим чемпионом Лиги в овертайме (76:75).

«На игру баскетболисты МБА вышли со своими детьми, а перед матчем Василий Карасев вручил сувенир своему сыну Сергею, выступающему за «Зенит». За матчем с первого ряда следили народный артист РСФСР Лев Лещенко и актер Сергей Белоголовцев», – говорится в аннотации к ролику.

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1 комментарий

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Сергей Поляков
Ооооо...А голову-то совсем снесло...Беда..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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