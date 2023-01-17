«Когда хотим – все можем!» МБА представила мини-фильм о победе над «Зенитом»
МБА представила мини-фильм о матче против «Зенита» в Единой лиге ВТБ. Москвичи отыгрались с «-20» и добились победы над действующим чемпионом Лиги в овертайме (76:75).
«На игру баскетболисты МБА вышли со своими детьми, а перед матчем Василий Карасев вручил сувенир своему сыну Сергею, выступающему за «Зенит». За матчем с первого ряда следили народный артист РСФСР Лев Лещенко и актер Сергей Белоголовцев», – говорится в аннотации к ролику.
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