«Когда хотим – все можем!» МБА представила мини-фильм о победе над «Зенитом»

МБА представила мини-фильм о матче против «Зенита» в лиге ВТБ. Москвичи отыгрались с «-20» и добились победы над действующим чемпионом Лиги в овертайме (76:75).

«На игру баскетболисты МБА вышли со своими детьми, а перед матчем вручил сувенир своему сыну Сергею, выступающему за « ». За матчем с первого ряда следили народный артист РСФСР Лев Лещенко и актер Сергей Белоголовцев», – говорится в аннотации к ролику.

Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?