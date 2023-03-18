Сергей Карасев: «Начинаю привыкать к матчам против команды отца»

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Форвард «Зенита» Сергей Карасев поделился впечатлениями от матча 1/2 финала Кубка России с МБА (87:77), которую возглавляет его отец Василий Карасев.

– Вы играете против команды своего отца уже в который раз. Ощущения меняются?

– Начинаю привыкать. Получается, что с учетом Кубка Кондрашина и Белова в текущем сезоне это был уже пятый по счету матч. Папа сделал отличную команду. Ребята играют достойно.

– Против вас в течение этого сезона игроки МБА защищались по-разному?

– Да, защита точно менялась. Вот сегодня было сложно – мне позволили сделать всего три броска с игры, остальное со штрафных «наковырял». Это говорит о том, что в столичном клубе не идут по одной схеме, все время меняют тактику.

– За счет чего МБА удалось навязать борьбу «Зениту», который все-таки считался фаворитом?

– В первой половине мы не дорабатывали в защите. Не взяли несколько важных подборов, а они забили пару важных 3-очковых. В принципе, все пошло по наихудшему сценарию, который разбирали на тренировках. Для нас, так же, как и для соперника, в Кубке России есть особенности. Например, другие мячи, к которым после Единой лиги ВТБ приходится привыкать. Пока привыкали – не могли попасть свои броски, которые спокойно забивали в течение сезона.

– 11 из своих 12 очков вы набрали именно в последней четверти, практически решив исход полуфинала.

– Честно говоря, для меня собственные успехи не имели никакого значения. Можно было и ни одного очка не набрать, главное – победить.

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