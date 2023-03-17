Василий Карасев: «МБА выступает в роли андердога. Ни в Лиге ВТБ, ни в Кубке мы не были фаворитами»

Главный тренер МБА Василий Карасев оценил расклад сил перед матчем 1/2 финала Кубка России с « », за который играет его сын .

«Сразу играем с сильным соперником. Это всегда приятно. Мы сейчас в принципе выступаем в роли своеобразного андердога. Ни в Лиге ВТБ, ни на Кубке России мы не были фаворитами. Поэтому нам надо просто выкладываться, бороться. А как все произойдет дальше – неизвестно.

Игра против сына Сергея? Каких‑то суперощущений нет. Да, я, наверно, лучше знаю какие‑то сильные‑слабые стороны сына. Но когда мы встречаемся в матче друг против друга, для меня это такой же хороший игрок команды‑соперницы, как и другие. Игра начинается, и ты сразу отключаешься от того, что это твой сын.

Он становится игроком под номером 7 в «Зените». И я думаю, это совершенно нормально. В какой‑то степени, когда сын находится в твоей команде, сложнее. А когда он в стане соперника, где‑то можно порадоваться, когда он хорошую игру показывает. Был случай, когда мы победили, и Сергей хорошо сыграл. Двойная радость, скажем так», – сказал Карасев.

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