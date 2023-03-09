Дьяков о Плющенко: «Не ожидал, что он техничный и поляну видит. Думал – «дровишки»

Теги Евгений Плющенко Виталий Дьяков Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Виталий Дьяков оценил футбольные навыки Евгения Плющенко

– Весь мир знает фигуриста Плющенко. А какой он футболист?

– Неплохой! Техничный, поляну видит. Честно – не ожидал. Думал – «дровишки». А Плющенко смотрелся очень прилично. Правда, физически даже на тайм не готов. Но минут 15-20 спокойненько бы отбегал. В том матче он не был жестко привязан к позиции, исполнял свободного художника. Жаль, старые болячки не позволили ему дальше играть за «Броуков», – сказал экс-защитник «Ростова» и «Динамо», выступающий сейчас за медиафутбольный клуб «БроукБойз».

Плющенко летом 2022 года присоединился к медиафутбольной команде «БроукБойз» и провел за нее несколько товарищеских матчей.

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5 комментариев

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Оле-Лукойе
Поляну с грибами)
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Orange carrot
Где говешки, там и дровишки))
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Anna italia
Зачем нам это здесь?
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Беглый*
Ну что за гений Евгений этот ваш Рудковский. И кикбоксинг, и футбол, и хоккей, и шоу, и патриотизм, и друзья у него правильные. А фигурному катанию когда уделять внимание начнём? Титовой кто недокруты будет исправлять? Тарасова?
+8
-4
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Самая цитируемая и вообще недура
Ошибся слегка в терминологии парень. Правильно говорить не "дровишки", а "говешки".
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