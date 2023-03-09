Дьяков о зарплате 400 тысяч в «БроукБойз»: «Гораздо меньше. Премиальные вообще копеечные. Я тут не ради денег, просто люблю футбол»

Теги Антон Соснин премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Сергей Сергеевич Давыдов Арсений Логашов Виталий Дьяков Георгий Тигиев деньги Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Виталий Дьяков рассказал о том, сколько он зарабатывает в «БроукБойз»

– Правда, что ваша зарплата в «БроукБойз» – 400 тысяч рублей?

– Нет-нет, гораздо меньше. Премиальные вообще копеечные. Я тут не ради денег. Просто люблю футбол, которому отдал всю жизнь. Так почему бы не подвигаться в свое удовольствие? Да еще в хорошей компании. В «Броуках» знакомых хватает – Сергей Давыдов, Антон Соснин, Георгий Тигиев, Арсений Логашов и так далее.

– Пара советов профессиональному футболисту, которого зовут в Медиалигу, но он сомневается – идти или нет.

– Начнем с того, что сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты Второй лиги! Средние зарплаты там – от 25 до 50 тысяч рублей. С медийкой и близко не сравнить.

В такой ситуации задаешься вопросом – зачем месяцами корячиться на сборах, проводить двухразовые тренировки, колесить на автобусе по стране, когда есть МФЛ? Где финансовые условия намного лучше – при этом живешь дома, никаких сборов, тренируешься три-четыре раза в неделю.

Но! Если у тебя жена, дети, в свои 26-27 давно болтаешься во втором дивизионе без особых перспектив – тогда прямая дорога в МФЛ. А вот молодым бежать туда не советую. В медийку вы всегда успеете. Пока есть возможность играть на высоком уровне – цепляйтесь за нее до конца, не убивайте собственную мечту. Потому что из Медиалиги в РПЛ точно не попадешь. Из Второй или Первой лиги – вполне реально, – сказал защитник «БроукБойз».

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7 комментариев

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Александр Жовтяк
Ответ Pertinax Gandi
Я так понимаю, хоть ни одной игры не видел, эта медиалига была всё-таки таким ютуб-тикток проектом, где блогеры дополнительно себя продвигали и играли в своё удовольствие. А теперь, смотрю, каждая команда напичкана бывшими профессиональными футболистами. Не убьют ли идею ради спортивного результата?
как человек, который смотрит медиафутбол с момента его зарождения, отвечу: уже убили
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Valentin Kompaneytsev
Хорошую память оставил в Ростове, который на Дону.
+1
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charly_54
Ответ Tydeus
Ну риск травм всё равно никто не отменял
С велика тоже можно упасть
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Tydeus
Ответ charly_54
Комментарий удален модератором
Ну риск травм всё равно никто не отменял
0
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Pertinax Gandi
Я так понимаю, хоть ни одной игры не видел, эта медиалига была всё-таки таким ютуб-тикток проектом, где блогеры дополнительно себя продвигали и играли в своё удовольствие. А теперь, смотрю, каждая команда напичкана бывшими профессиональными футболистами. Не убьют ли идею ради спортивного результата?
+2
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Кто подставил тренера Роджерса??
Ответ charly_54
Комментарий удален модератором
У курьера Мессиаса из Милана тоже стрельнуло, теперь миллионы получает и в ЛЧ гоняет)
+7
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charly_54
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Антонио Мартынов
Медиалига где-нибудь в Англии называлась бы Retire league. Так как состоять скоро будет в основном из тех, кто бутсы с гвоздя снял
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