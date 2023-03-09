Дьяков о зарплате 400 тысяч в «БроукБойз»: «Гораздо меньше. Премиальные вообще копеечные. Я тут не ради денег, просто люблю футбол»

Виталий Дьяков рассказал о том, сколько он зарабатывает в «БроукБойз».

– Правда, что ваша зарплата в «БроукБойз» – 400 тысяч рублей?

– Нет-нет, гораздо меньше. Премиальные вообще копеечные. Я тут не ради денег. Просто люблю футбол, которому отдал всю жизнь. Так почему бы не подвигаться в свое удовольствие? Да еще в хорошей компании. В «Броуках» знакомых хватает – Сергей Давыдов, Антон Соснин, Георгий Тигиев, Арсений Логашов и так далее.

– Пара советов профессиональному футболисту, которого зовут в Медиалигу, но он сомневается – идти или нет.

– Начнем с того, что сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты Второй лиги! Средние зарплаты там – от 25 до 50 тысяч рублей. С медийкой и близко не сравнить.

В такой ситуации задаешься вопросом – зачем месяцами корячиться на сборах, проводить двухразовые тренировки, колесить на автобусе по стране, когда есть МФЛ? Где финансовые условия намного лучше – при этом живешь дома, никаких сборов, тренируешься три-четыре раза в неделю.

Но! Если у тебя жена, дети, в свои 26-27 давно болтаешься во втором дивизионе без особых перспектив – тогда прямая дорога в МФЛ. А вот молодым бежать туда не советую. В медийку вы всегда успеете. Пока есть возможность играть на высоком уровне – цепляйтесь за нее до конца, не убивайте собственную мечту. Потому что из Медиалиги в РПЛ точно не попадешь. Из Второй или Первой лиги – вполне реально, – сказал защитник «БроукБойз».