Arbat Hall примет баскетбольную медиалигу. Здесь будут игры, конференции, челленджи и вечеринки от Basement

Московская event-площадка Arbat Hall примет баскетбольную медиалигу.

Столичный Arbat Hall на месяц превратится в баскетбольный хаб, где зрителей ждут динамичные игры, конференции, выступления артистов, диджеев, челленджи и знаменитые вечеринки от коммьюнити Basement.

Организаторы обещают оборудовать площадку большим количеством экранов, световыми эффектами и профессиональным звуком, чтобы превратить каждое мероприятие баскетбольной медиалиги в шоу.

Создатели турнира – основатели нашумевших вечеринок Basement Moscow в партнерстве с президентом медиафутбольного клуба Reality Филом Кострубовым.

«Мы решили сделать по-настоящему крутое шоу и сыграть по своим правилам! Ни один любитель баскетбола не останется равнодушным. Увидимся на паркете!» – заявляет один из основателей Basement Сергей Мардоян.

Баскетбольная Медиалига пройдет с 1 по 30 апреля. Сыграют в формате 3х3 с чистым временем и уменьшенной площадкой