2Drots примут участие в баскетбольной медиалиге. Сыграет Эдамс, Стиль и Вагабонд

Эдамс, Стиль и Вагабонд будут представлять 2Drots на Лига Ставок Media Basket.

2Drots – один из флагманов медийного футбола, двукратные чемпионы Winline Медиалиги и чемпионы 1XBET Media Football League.

Лига Ставок Media Basket – медийная баскетбольная лига, которая пройдет с 1 по 30 апреля в Москве. Игры будут проходить в формате 3х3 с чистым игровым временем.

Баскетбольная медиалига пройдет с 1 по 30 апреля. Сыграют в формате 3х3 с чистым временем и уменьшенной площадкой