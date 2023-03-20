2Drots примут участие в баскетбольной медиалиге. Сыграет Эдамс, Стиль и Вагабонд

Теги 2Drots Winline Медиалига Эдамс Алекс Стиль Олег Вагабонд 1XBET Media Football League Лига Ставок Media Basket Медиафутбол

Эдамс, Стиль и Вагабонд будут представлять 2Drots на Лига Ставок Media Basket

2Drots – один из флагманов медийного футбола, двукратные чемпионы Winline Медиалиги и чемпионы 1XBET Media Football League.

Лига Ставок Media Basket – медийная баскетбольная лига, которая пройдет с 1 по 30 апреля в Москве. Игры будут проходить в формате 3х3 с чистым игровым временем.

Баскетбольная медиалига пройдет с 1 по 30 апреля. Сыграют в формате 3х3 с чистым временем и уменьшенной площадкой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий