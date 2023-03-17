Баскетбольная медиалига проведет драфт

Медийная баскетбольная лига объявила о планах провести драфт.

«Лига Ставок MEDIA BASKET анонсирует Draft Combine.

Draft Combine – это возможность проявить себя в мини-лагере для потенциальных игроков лиги, поучаствовав в различных соревнованиях, всевозможных тестах и товарищеских матчах.

Во время отбора за всеми участниками драфта будут наблюдать представители команд. Они оценят возможности, технику и потенциал баскетболиста. От результативности игрока может зависеть его карьера и будущее в Лиге Ставок MEDIA BASKET.

Мы приглашаем всех желающих баскетболистов воспользоваться крутой возможностью драфта и проявить себя в медийном пространстве!» – говорится в сообщении лиги.

Ранее участие в турнире подтвердили команда рэпера Элджея, «Амкал» и команда Текилы и Дмитрия Тарасова «Родина Медиа».

Все желающие принять участие в драфте могут оставить заявку на официальном сайте турнира.