Легенды минского «Динамо» обыграли «Амкал» – 1:0. За команду легенд сыграли Александр Глеб, Жавнерчик и Салахов

Команда легенд минского «Динамо» обыграла «Амкал» (1:0) на стадионе «Динамо-Юни».

За команду легенд сыграли Александр Глеб, Ян Тигорев, Олег Веретило, Артем Челядинский, Максим Жавнерчик, Дмитрий Пархачев и приглашенная медийная персона, которой оказался экс-игрок «Амкала» Эльхан Салахов.

Также перед игрой сообщили, что голкипер «Амкала» подписал контракт с профессиональный футбольным клубом «Женис» из Казахстана.

Ранее «Амкал» уже приезжал в Минск играть против фанатов «Динамо», где столкнулся с расистскими высказываниями и неуважительным отношением к Джеффу Бабатумбе. «Амкал» уступил болельщикам «Динамо» в серии пенальти.

Фото: телеграм-канал «Амкал Live»

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